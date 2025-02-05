趙本山時隔逾10年於紐約重出江湖　首排1400美元票價觀眾大讚｢值｣

內地著名喜劇演員趙本山時隔10多年再度登台，他上周六（2月1日）攜遼寧民間藝術團在美國紐約開演，引起廣泛熱議，雖然第一排票價高達1400美元（約合10900港元），但依舊吸引大量觀眾前往「朝聖」，現場場面更是幾度沸騰，不少網民都認為「他值得這個票價」。



趙本山時隔10多年再度登台。（網上圖片）

趙本山在紐約演出。（網上圖片）

現場座無虛席。（網上圖片）

綜合內媒報道，現年67歲的趙本山在「歡天喜地中國年」全球巡演首站紐約重回舞台，滿頭白髮的他身穿經典服裝，登台第一句話便說，「我十幾年沒有登台演出了，今年來到紐約，給大家表演節目。」

趙本山和徒弟宋小寶、海燕等共同演繹經典小品「相親3」，還親自獻唱「孝敬爹和媽」、拉二胡、表演脫口秀，現場笑聲不斷。趙本山在台上還表示，主辦方將票價訂得太高了，他覺得有愧於觀眾，特意增加約40分鐘的表演時間，以回饋觀眾支持。

當日演出舞台佈置充滿中國風，嘉賓陣容亦十分強大，他的徒弟王小利、宋曉峰、程野等一眾喜劇演員亮相。而不少觀眾時隔多年再看到趙本山登台表演亦直呼，「趙本山的喜劇還是那個味！」

趙本山是著名喜劇表演藝術家與國家一級演員。（新華社）

趙本山與宋丹丹（右）是多屆央視春晚搭檔。（網上圖片）

趙本山現年67歲。（視覺中國）

之後，趙本山還將在美國加州和新加坡進行表演，同樣一票難求。此前，受內地演員王星被「賣豬仔」事件影響，趙本山原計劃2月在泰國曼谷的演出宣布延期，理由是「基於不可抗力和安全問題考慮」。

公開資料顯示，趙本山1957年10月2日出生於遼寧省鐵嶺市開原市，是演員、導演、編劇、監製、製片人、出品人、企業家、歌手，二人轉國家非物質文化遺產傳承人、國防科技大學客座教授、東北二人轉教授、國家一級演員、全國政協委員、中國曲藝家協會會員、本山傳媒集團原董事長、遼寧曲藝家協會第八屆副主席等。

趙本山被譽為「中國小品之王」，他於1982年因主演拉場戲《摔三弦》成名，並在1990年首次登上央視春晚舞台，他的表演以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱。2013年1月30日，趙本山宣布退出小品界，此後亦未在登上央視春晚舞台。