DeepSeek重金招兵買馬！每年出14個月糧　多個職位年薪逾百萬

國產大模型DeepSeek轟動全球，其開發公司近日發佈了多個職位的招聘信息，其中有職位的年薪達154萬元（人民幣，下同）。



年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪水平為8萬—11萬元。（《中國基金報》）

內媒《中國基金報》報道，DeepSeek有52個在招職位，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作城市是北京或杭州。

薪酬方面，DeepSeek對正式員工薪酬採取「14薪」的模式，也就是每個自然年度發放14個月的薪水。在Deepseek掛出的職位中，大部分職位的起薪在2萬元以上，不少年薪能夠達到百萬元級別。

其中，年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪水平為8萬—11萬元，年薪最高可達154萬元。

此職位要求顯示，需要精通機器學習（深度學習），具備創新研究能力；編程能力出色，熟練掌握至少兩種編程語言；有豐富的研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文；在領域內知名比賽取得優異成績者優先。

此外，核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為6萬元至9萬元，按一年14薪估算後，可達最高126萬元的年薪。大模型全棧工程師的薪資範圍為5萬元至8萬元，可達最高112萬元的年薪。

而深度學習研發工程師、資深UI設計師（負責APP應用程式的視覺層面的設計）等職位的月薪範圍在3萬元至7萬元，年薪最高可達98萬元。

數據架構工程師、全棧開發工程師、客戶端研發工程師的最高年薪分別達到91萬元、84萬元、56萬元。