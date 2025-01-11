著名笑星趙本山取消泰國曼谷演出　稱基於不可抗力和安全問題考慮

演員王星近日到泰國拍攝遭「賣豬仔」到緬甸一事引發了廣泛關注，繼香港歌手陳奕迅宣布因應安全取消曼谷演唱會後，內地著名笑星、演員趙本山原計劃2月在曼谷的演出也宣布延期，理由是「基於不可抗力和安全問題考慮」。



1月11日，有網友曬出短信顯示，趙本山取消原定於曼谷舉辦的世界巡演。據大麥網APP顯示，1月9日，「歡天喜地中國年」2025趙本山攜遼寧民間藝術團世界巡演，曼谷站官宣延期。

「歡天喜地中國年」2025趙本山攜遼寧民間藝術團世界巡演曼谷站，原定於2月22日舉行。（官方海報）

相關聲明。（維智娛樂）

相關聲明稱：「基於不可抗力和安全問題考慮，我們遺憾地宣布，原定於2025年2月22日在曼谷舉辦的『歡天喜地中國年』演出將延期。」聲明還表示將全額退款。

公開資料顯示，趙本山1957年10月2日生於遼寧省鐵嶺市開原市，為演員、導演、編劇、監制、製片人、出品人、企業家、歌手，二人轉國家非物質文化遺產傳承人、東北二人轉教授、國家一級演員。其在1982年因主演拉場戲《摔三弦》成名，並在1990年首次登上中央電視台春節聯歡晚會的舞台。

而在1月10日，陳奕迅一方也宣布取消曼谷演唱會。聲明稱：「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，審慎地決定：原定2025年2月22日在泰國曼谷IMPACTARENA舉辦的《陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡回演唱會 曼谷站》將取消舉行。」