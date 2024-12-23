統戰部：民營企業須與中央思想政治行動保持高度一致

在十四屆全國人大常委會審議《民營經濟促進法》前夕，中共統戰部部長石泰峰近日強調，民營經濟代表人士在思想、政治和行動上，必須與以中共總書記習近平為核心的中央保持高度一致。



《新華社》報道，統戰部及全國工商聯12月19日至21日在北京舉辦「民營經濟代表人士學習貫徹中央經濟工作會議精神專題研討班」，超過80名民營經濟代表人士參加。

石泰峰在研討班上表示，民營經濟代表人士應深入學習中共中央經濟工作會議精神，特別是習近平的重要講話，正確認識經濟形勢，堅定發展信心，將思想和行動統一到中央的科學判斷與決策部署上來。他還要求民營企業堅持創新發展，加快建立現代企業制度，履行社會責任，穩定就業、促進增收，建立「親清政商關係」，爭做「堪當時代重任的優秀民營企業家」。

中共央統戰部部長石泰峰要求民營經濟代表人士，要在思想、政治和行動三方面上，與中共中央保持高度一致。（資料圖片）

《中新社》報道介紹，目前《民營經濟促進法》正在十四屆全國人大常委會第十三次會議上審議，會議於12月21日至25日在北京舉行。這是中國首次透過立法明確民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，並強調促進民營經濟持續健康發展是國家長期堅持的重要方針政策。

法案草案共9章78條，涵蓋公平競爭、投融資環境、科技創新、規範引導等八大方面，旨在鼓勵支持民營經濟發展，同時加強規範和引導，為民營經濟人士提供權益保護和服務保障，促進民營經濟高質量發展。

民營經濟被視為中國經濟崛起的重要推動力，但在習近平推崇國有企業的背景下，民營企業曾遭遇壓力。不少分析認為，隨著內地經濟近年表現疲弱，官方逐步加強對民企的支持力度，《民營經濟促進法》即為恢復民企信心的重要措施之一。