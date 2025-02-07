青海省台辦主任劉昶擔任　曾任駐奧地利大使　具外交背景

青海省政府日前發布一批職務任免通知，其中包括任命中國大陸外交部新聞司公使銜參贊劉昶為省台辦主任、省港澳辦主任。同時也免去原青海省台辦主任、青海省港澳辦主任王志忠的職務。



劉昶此前長期在大陸的外交系統工作，曾擔任大陸駐奧地利大使館政務參贊、駐奧地利大使館臨時代辦等領導職務。



公開資料顯示，劉昶，男，漢族，1968年12月生，中共黨員，全日制碩士研究生。劉昶此前在大陸的外交系統工作，2022年11月開始掛職擔任青海省外事辦公室副主任、青海省台灣事務辦公室副主任、青海省港澳事務辦公室副主任（掛職2年）。

根據青海省外事辦官網此前介紹，劉昶分管國際交流處、禮賓協調處、省友協。據今年1月13日青海省委組織部發布的《省委管理幹部任前公示》，劉昶為現任大陸外交部新聞司公使銜參贊、二級巡視員，掛任青海省外事辦公室副主任、省台灣事務辦公室副主任、省港澳事務辦公室副主任，省委台灣工作辦公室副主任，擬提任正廳級領導幹部。

青海省台辦原主任王志忠，是1967年11月生，中共黨員，大學學歷，曾任青海省政府副秘書長，2022年7月12日被任命為為省台辦主任、省港澳辦主任。

2025年1月16日，因工作需要，政協第十三屆青海省委員會常務委員會第十二次會議決定，王志忠任政協第十三屆青海省委員會港澳台僑和外事委員會主任。