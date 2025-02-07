哈爾濱亞冬會正式開幕　習近平：譜寫新的冰雪華章

第九屆亞洲冬季運動會開幕式今晚（7日）在黑龍江省哈爾濱市舉行，國家主席習近平出席開幕式並宣布本屆亞冬會開幕。



開幕式總時長約80分鐘，文藝演出部分以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，講述全亞洲攜手同行的情感聯結。

據介紹，文藝演出充分運用先進技術手段，打造了虛實相應的視覺效果，虛擬增強現實、裸眼3D、數字AI等技術與視覺特效結合現場的立面屏幕、數字地屏、光藝投紗等設備，打造全景、沉浸式的觀演空間。

第九屆亞洲冬季運動會開幕式今晚在黑龍江省哈爾濱市舉行。（新華社）

在開幕式歡迎宴會上的致辭中，習近平表示，從北京冬奧會到哈爾濱亞冬會，中國「冰雪熱」傳遍大江南北，也為世界冰雪運動注入生機活力。本屆參賽國家和地區數量、運動員人數都創亞冬會歷史之最。他相信，在亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力下，哈爾濱將為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，譜寫新的冰雪華章。

習近平表示，本屆亞冬會的主題是「冰雪同夢、亞洲同心」，承載著亞洲人民對於和平、發展、友誼的共同願望和追求。我們要堅守安寧和睦的共同夢想。和平如同冰雪般純潔。無論國際風雲如何變幻，我們都要攜手應對各類安全挑戰，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。我們要堅持繁榮發展的共同追求。冰雪運動的魅力，關鍵在激情和協作。我們要攜手共進、共謀發展，為普惠包容的經濟全球化注入不竭動力。我們要實現交融相親的共同心願。紛飛的雪花千姿百態，不同文明也各具風采。亞洲是世界多彩文明的匯聚之地，我們要推動彼此包容共存、交流互鑒，為人類文明發展進步作出更大貢獻。

文藝演出部分以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，講述全亞洲攜手同行的情感聯結。（新華社）

文藝演出部分以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，講述全亞洲攜手同行的情感聯結。（新華社）

文藝演出部分以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，講述全亞洲攜手同行的情感聯結。（新華社）

文藝演出部分以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，講述全亞洲攜手同行的情感聯結。（新華社）

中國代表團進場。（新華社）

習近平進一步指，哈爾濱是中國著名的「冰城」，是中國現代冰雪運動的發源地。來到哈爾濱，我們真切感受到「冰天雪地也是金山銀山」，冰雪文化和冰雪經濟正在成為哈爾濱高質量發展的新動能和對外開放的新紐帶。歡迎大家暢遊這片熱情洋溢、開放包容的黑土地，追尋中國式現代化足跡。

習最後表示，中國剛剛迎來農歷蛇年。在中國傳統十二生肖中，蛇象徵著智慧和機敏，蛇年必將充滿生機活力。祝願運動健兒們在賽場上如靈蛇矯健、勇創佳績，也祝願大家在這裏留下美好難忘的冰雪記憶。

據亞冬會主新聞發言人柏志國早前介紹，第九屆亞洲冬季運動會共有來自亞洲34個國家和地區的1270多名運動員參賽，是歷屆亞冬會規模最大的一次。