亞冬會冰上項目運動員村正式開村　900名運動員及官員入駐

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會將於2月7日盛大開幕。隨著賽事的臨近，1月31日，冰上項目運動員村正式開村，為來自24個國家和地區的900多名運動員及隨隊官員提供服務。



自1月27日預開村以來，各代表團已陸續抵達，迄今已有12個國家和地區的100多名運動員順利入住。運動員村分為運行區、居住區和交通區，設有清真餐廳和運動員餐廳等多項服務設施，包括代表團服務中心、醫療診所和健身中心，為運動員的競技狀態提供全方位保障。

此外，1月31日，亞冬會主媒體中心也正式啟動，成為媒體記者和轉播商的工作基地。主媒體中心由主新聞中心和國際廣播中心組成，提供包括綜合服務區和公共媒體工作間在內的多項設施，確保媒體工作順利進行。＞．。（）

第九屆亞冬會的媒體運行主任呂壯志表示，主媒體中心將24小時不間斷運行，為中外媒體提供全面服務。此次亞冬會還首次實現單語種採訪和多語種分發的功能，提升了報道的便利性。

此次哈爾濱亞冬會是中國第三次主辦該賽事，開幕式將於2月7日舉行，閉幕式則定於2月14日。部分比賽將於2月3日開始，預計將吸引來自34個國家和地區的1270多名運動員參加，創下歷屆參賽國家和運動員數量之最。