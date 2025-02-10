四川宜賓山泥傾瀉｜28人仍待搜索　獲救兩村民為婆孫

四川省宜賓市筠連縣周六（8日）發生的山泥傾瀉，至周日上午11時為止，當局確認1死、28人失蹤，另有2人獲救，累計95戶共360人被轉移疏散。兩名獲救者分別58歲及11歲，內地媒體稱是一對婆孫，其中58歲外婆右側股骨粉碎性骨折，傷勢嚴重但無生命危險；11歲孫女則輕傷。當局初步核定，有10戶民房、1戶生產用房屋被泥石掩埋，當局持續搜救中。



圖為2025年2月8日，四川筠連縣山泥傾瀉中，兩名傷者被轉運至四川大學華西醫院救治。（四川大學華西醫院圖片）

內地媒體澎湃新聞稱，獲救村民是婆孫關係。婆婆58歲，傷情相對較重，送院時曾短暫昏迷，目前在ICU觀察治療；獲救的孫女今年11歲，傷勢不重，現留醫外科。據指出，婆孫住在兩層高磚房，災難發生時，婆婆和3位孫兒在家，但只有婆婆和11歲孫女被救出。

於周日晚上，搜救工作仍在抓緊進行。但由於山泥傾瀉持續，現場落石不斷，加上陰雨天氣，給搜救帶來一定影響。

搜救畫面。（微博）

持續降雨及地質釀成災禍

災害發生後，四川省已組織軍隊武警、消防救援、通訊、電力等949人，調集挖掘機20台、消防車126輛、救援器材370餘件，救援物資2200餘件等，全力開展救援評估、人員搜救、應急調查、監測預警、隱患排查等工作。

經初步研判，本次災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10至20米、寬約100米，體積達到10多萬立方米。

村民紀錄災害瞬間，58秒當地村子被攔腰截斷。

村民徒手搜救等待奇蹟：不知埋了多少人

有村民表示，山泥傾瀉時像地震一樣，還有巨大的聲響，第一時間跑出家門，「漫天的灰塵，一下子就湧過來了，垮山了」。村民說，這幾日都在下雨直至2月8日下午才停，空氣潮濕，泥土都是鬆軟的。

事發後，未遇事村民們第一時間開始救援。有人用鐵鍬撬開瓦礫，用釘耙刨開碎石，但工具有限，大多人只能依靠雙手救人，參與救援的村民說，「心裏著急啊，不知道埋了多少人，沒工具也要挖啊」。

持續挖了一個多小時後，救援隊陸續抵達，熟悉山路的本地村民，才慢慢從一線救援轉而給救援隊引路，運送物資。