車CAM｜長沙SUV衝紅燈至少2人被撞飛 網傳司機心臟病發肇禍
撰文：林芷瑩
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2月10日，湖南長沙有私家車在一處十字路口衝紅燈，撞到多名行人。官方暫未通報事件。
網傳消息稱，事發於2月10日下午1時許，長沙桂花西路及曙光路口交界。行車紀錄顯示，一輛銀灰色SUV 從右邊高速駛過，一名穿黑衣的行人在過馬路時被撞飛，後滑行至另一輛正等候紅綠燈的新能源車車底下；另一名騎電動單車的司機被撞上車頭玻璃後倒地，再向前滑行數米。
肇事車輛撞牆後停下，其他路過司機見狀紛紛下車查看。事件中至少有2人受傷，傷者流出大量鮮血。肇事司機疑自行打開車門後倒地。
內地傳媒引述目擊者稱，現場有兩人被撞出數十米，其中一輛送外賣的電動單車被撞扁，「牆都撞裂了」。另有網傳消息稱，肇事司機疑心臟病發作，導致車輛失控撞到兩人。官方暫未通報事件。
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