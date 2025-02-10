車CAM｜長沙SUV衝紅燈至少2人被撞飛　網傳司機心臟病發肇禍

2月10日，湖南長沙有私家車在一處十字路口衝紅燈，撞到多名行人。官方暫未通報事件。



網傳消息稱，事發於2月10日下午1時許，長沙桂花西路及曙光路口交界。行車紀錄顯示，一輛銀灰色SUV 從右邊高速駛過，一名穿黑衣的行人在過馬路時被撞飛，後滑行至另一輛正等候紅綠燈的新能源車車底下；另一名騎電動單車的司機被撞上車頭玻璃後倒地，再向前滑行數米。

銀灰色SUV 從右邊高速駛過，一名行人被撞飛。一輛電動單車卡在SUV車頭。（影片截圖）

至少2人被撞飛。（影片截圖）

肇事車輛撞牆後停下，其他路過司機見狀紛紛下車查看。事件中至少有2人受傷，傷者流出大量鮮血。肇事司機疑自行打開車門後倒地。

內地傳媒引述目擊者稱，現場有兩人被撞出數十米，其中一輛送外賣的電動單車被撞扁，「牆都撞裂了」。另有網傳消息稱，肇事司機疑心臟病發作，導致車輛失控撞到兩人。官方暫未通報事件。

網傳肇事司機疑心臟病發作，導致車輛失控撞人。（影片截圖）

傷者倒地。（影片截圖）

肇事SUV 撞牆後停下，牆壁被撞倒塌。（影片截圖）