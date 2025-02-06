小孩高速下車被無牌車撞飛　父怒毆肇事司機　責任誰屬成網民焦點

內地社交平台流傳一段小童在高速公路上被車撞飛，家長情緒激動毆打肇事者的影片，引起網民熱議。



網傳影片顯示，事發時高速公路上行車緩慢，一輛車牌以粵B（圳市管轄）開頭的汽車「打死火燈」停在右線（慢車道）；隨後，車上一名成年女子從車輛的左側協助小孩下車，小孩下車後迅速跑向右側的應急車道，同一時間，一輛無牌白色車沿應急車道駛前撞飛小孩。家長見狀立即打開肇事車輛的車門，毆打司機。

有小童在高速公路下車，跑向應急車道時被後車撞飛。（影片截圖）

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《大風新聞》報道，事故具體發生地點及後續處理情況不明，發布該影片的相關賬號已刪除相關內容。

2月5日，深圳市公安局交警支隊高速公路大隊工作人員表示，對該事故暫不知情，將盡快根據影片中的車牌號核實。同日，深圳市公安局交警支隊高速公路大隊稱，轄區內近期未接到相關警情，也無法核實該事故的具體發生時間及地點。

家長打開肇事車輛的車門，毆打司機。（影片截圖）

家長打開肇事車輛的車門，毆打司機。（影片截圖）

家長打開肇事車輛的車門，毆打司機。（影片截圖）

事件引起網民熱議。對於責任應該如何劃分，有人認為若肇事車輛沒有在應急車道行駛，便不會發生此次事故，因此肇事司機應負主要責任，家長負次要責任。另有人認為，在應急車道行駛違反交通法，扣分、扣錢即可，但在高速公路本就不能停車，家長還讓小孩下車，沒有照顧好，應該要承擔主要責任。

網民睇法：

有沒有發現，走應急車道的沒牌照，所以這麽肆無忌憚的吧

不救兒子打司機 這孩子以後也挺艱難

為什麽孩子父親不停應急車道讓孩子下車？而且孩子出事了第一時間不是看孩子怎麽樣了嗎？還有時間打人？

小孩跑應急車道屬於是情理之中，挺合理的，畢竟沒什麽人會想到應急車道還有車的

估計堵車了，孩子要尿尿，車主就停車了， 沒想到孩子下車就沖過去尿尿，應急車道的車看到前面堵住了受不了，就從應急車道超車，最後，種下的因，得道了果

