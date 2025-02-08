交警忘關警車車門、拔車匙 疑31歲精神病患偷警車連撞三車後逃跑

近日，有網民上傳影片，湖南嶽陽市平江縣一輛警車連撞三輛車後，駕駛員逃離現場，沒有人員受傷此事引發關注。警方通報指出，2月6日，有兩名交警帶一名交通違法犯罪嫌疑人前往縣醫院體檢，未鎖車門也沒有拔車匙，碰巧在醫院看病的31歲男子見車門未鎖，就將警車開走，先後與3輛私家車發生刮擦事故後棄車逃逸。



值得關注的是，內媒此前報道，據平江縣紀委監委辦公室工作人員，調取了道路、醫院監控視頻以及警車行車記錄儀。經初步瞭解，是兩名警務人員帶著精神病人到醫院做鑒定，到醫院後相關人員下車未熄火，鑰匙也還插在車上。期間，另一名精神病人看到車上插著鑰匙，便上車把車開走了，「具體情況還是以官方最終結果為準」，而警方的通報並未提及嫌犯是否為精神病患者。



湖南平江縣公安局通報稱，2月6日12時許，該局交警大隊兩名辦案人員駕駛車牌號湘F068T警車，帶一名交通違法犯罪嫌疑人前往縣醫院體檢，將警車停在醫院前坪未車門。

在醫院問診的艾某林（男，31歲，平江縣人）見車門未鎖，便將該警車開走。行駛過程中，先後與3輛私家車發生刮擦事故後，艾某林棄車逃離現場，事故致2人輕微傷。接獲報警後，警員迅速趕到現場處理事故，救治傷員，疏導交通。

涉事車輛掛有「警」字車牌。（新黃河）

湖南平江縣公安局通報。

目前，艾某林已到案，案件正在進一步偵辦中。督察部門已對警車管理使用不當的責任人員啟動問責程序。