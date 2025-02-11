Tesla上海儲能超級工廠投產　美國境外首個　料年產萬部Megapack

Tesla上海儲能超級工廠周二（2月11日）正式投產，這是Tesla在美國本土以外的首個儲能超級工廠，預計每年可生產1萬部超大型商用電化學儲能系統Megapack。



Tesla上海儲能超級工廠。（新華社）

Tesla上海儲能超級工廠，佔地約20萬平方米。（新華社）

Tesla上海儲能超級工廠，面積相當於30個標準足球場大小。（新華社）

2024年5月23日，Tesla上海儲能超級工廠在上海臨港新片區開工，僅歷時9個月就完成開工到首台產品下線的過程，較此前的Tesla整車工廠的12個月還要短3個月。

2月11日，上海臨港管委會發布消息稱，Tesla上海儲能超級工廠投產儀式在上海臨港舉行，首台超大型商用電化學儲能系統Megapack從上海儲能超級工廠下線，標誌Tesla在華業務正式步入新階段。

Tesla上海儲能超級工廠正式投產。（新華社）

Tesla上海儲能超級工廠正式投產。（新華社）

Tesla上海儲能超級工廠正式投產。（新華社）

這是Tesla在美國本土以外的首個儲能超級工廠。（新華社）

Tesla上海儲能超級工廠，佔地約20萬平方米，面積相當於30個標準足球場大小，內設焊裝、塗裝、總裝等主要製造工藝，配備自動化生產設備和管理系統，規劃年產新一代超大型商用電化學儲能系統Megapack達1萬部。

據悉，每部Megapack可存儲超過3.9兆瓦時的能源，可供62台Model3後輪驅動版車型從零充滿電。而隨着Tesla上海儲能超級工廠正式投產，預計2025年Tesla能源系統裝機量將實現至少50%的按年增長。