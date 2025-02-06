為Tesla灌毒藥？內地戇男在海灘用海水洗愛車　遇潮漲急call拖車

浙江一名車主趁着春節假期天氣好，把特斯拉電動車（Tesla）開到海邊「洗車」，不料洗完車遇到潮漲，車子動彈不得，只能急忙請人來拖吊，相關新聞引來網友群嘲「這種智商就別開車了」。



網傳影片中，黑色Tesla在沙灘上，海水一波接着一波來，車主與同行者在一旁一臉無奈與焦急，好不容易等到救援人員到場，出動四輪驅動拖拉機，才把已經泡在海水中半個輪胎深的愛車拉上岸。

即睇事發狀況：（按圖了解）



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相關影片在內地社交平台流傳，網友們忍不住紛紛嘲諷：

．「海水洗車？愚蠢」

．「有錢買車，沒錢洗車」

．「這哥們真是個人才呀」

．「這洗車費得多少」

．「這種智商就別開車了」

．「電車遇到鹽鹼水那可有的看了」



據《快科技》分析，沙灘陷車之所以難以自救，主要是因為海灘沙粒鬆散、顆粒間摩擦力低，當車輪陷入後，沙粒會不斷塌陷填充空隙，形成「流沙效應」，導致車輛越陷越深，若司機猛踩油門，輪胎高速空轉會進一步刨出深坑，甚至讓底盤觸地，進一步增加救援的難度。

此外，用海水洗車無疑是「灌毒藥」，由於海水富含鹽分，海水中的氯化鈉等鹽類會加速金屬部件的氧化，導致底盤、刹車系統等生銹，還會加速橡膠和塑膠部件的老化，導致密封條變形、輪胎龜裂等，影響行駛安全。同時，海水中的鹽分可能滲入電子設備，引發短路或故障，尤其是電動車，很容易造成動力電池損壞。

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