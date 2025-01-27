有片│趕載客去機場　男司機逼Tesla女讓位更強掹充電槍　下場曝光

2024年7月間，台灣清水服務區發生男子硬拔女子駕駛的特斯拉（Tesla）充電樁，2人發生衝突過程全都被特斯拉錄下。



女子提告，男子被認定觸犯妨害自由、毀損送辦。事後男子二度找她和解，但女子拒絕，表示農曆年後將會找男子求償。

台灣一名男司機硬拔女子駕駛的Tesla充電槍，衝突過程全被錄下。（YouTube@即新聞）

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回顧事發過程，2024年7月26日吳小姐駕駛的特斯拉停在通用充電樁，由於廖男駕駛租賃電動車需要載客至機場，時間迫使下要求吳女讓位。

吳女拒絕後男子不滿用力拍打車窗，甚至還怒罵吳女，2人發生衝突過程全被錄下。

後來廖男依觸犯妨害自由、毀損送辦，最後被判拘役50日、得易科罰金5萬元（台幣，下同），可上訴。

吳女則在FB貼出起訴書及判決書，表示廖男半年兩度透過管道找她和解，但她「拒絕和解」，過年後將提出民事訴訟對廖男求償。

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