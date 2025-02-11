特斯拉FSD難登中國市場　分析：北京是談判高手不會輕易讓步

中國電動車大廠比亞迪2月10日發表全新智能駕駛系統「天神之眼」，持續擴大市場版圖，消息一出，公司股價應聲上揚。比亞迪創辦人王傳福指出，比亞迪擁有龐大數據優勢，「如果一輛車的數據是一滴水，那比亞迪則擁有一片海」。



根據統計，比亞迪去年在中國市場共售出370萬輛汽車，年增37%，顯示其在智能駕駛領域的影響力正逐步擴大。

然而，相較於比亞迪的強勢發展，特斯拉（Tesla）全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國市場卻遲遲無法獲得監管部門批准，導致該系統無法在中國正式上線。

中國遲未放行FSD可能影響中美談判

美媒《華爾街日報》報道，隨著電動車普及，輔助駕駛系統已成為消費者選購新車的重要考量因素。特斯拉曾樂觀預測，今年中國政府可能會批准FSD，但截至目前，相關進展仍未有突破。

2023年10月18日，一輛特斯拉（Tesla）Model 3汽車在美國加州恩西尼塔斯（Encinitas）使用自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）行駛。（Reuters）

對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）而言，FSD在中國市場落地是特斯拉從單純電動車製造商轉型為人工智能企業的關鍵步驟。然而，馬斯克在1月29日的財報會議中坦言，特斯拉正面臨一項重大挑戰——中國政府不允許將行車影片傳輸至海外用於AI訓練，而美國政府則禁止特斯拉在中國訓練FSD系統，讓該技術的部署進退維谷。

馬斯克訪問中國：2023年5月31日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

報道引述知情人士消息，特斯拉的FSD系統尚未獲得中國汽車監管機構的正式核准，即便特斯拉希望能在上海先行測試並提供少量駕駛使用，也仍需獲得當地政府批准。

知情人士分析，由於馬斯克與美國總統特朗普（Donald Trump）關係密切，即便中國政府認可FSD的技術適用性，也可能將批准權作為與美國新一輪談判的籌碼，使得這項技術可能成為地緣政治的一枚棋子。

2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

專家：中國善談判不會輕易讓步

上海諮詢公司Automobility執行長羅素（Bill Russo）指出，中國政府對於FSD的批准不會輕易讓步，他強調，如果幫馬斯克一點忙卻沒有獲得相對應的回報，這不是一個好的談判策略。羅素認為，中國是談判高手，研判北京可能將特斯拉新系統准許與否，作為和美國談判的籌碼。