DeepSeek 封神，好事還是壞事？

自DeepSeek（深度求索）橫空出世以來，從政界到商界再到普羅大眾，從傳統媒體到網路再到自媒體，從國際到國內，似乎都在談論或使用DeepSeek，大有將DeepSeek 封神的態勢。

監測網站Similarweb的數據顯示，2025年1月，DeepSeek網站的訪問量按月增長2257%，單月訪問量達2.78億次，儘管和ChatGPT高達38億次的訪問量有差距，但依然超過了蘋果iCloud、Salesforce等大公司的網站。DeepSeek也迅速登上蘋果商店美國區免費應用榜首，超過了ChatGPT、Temu、派拉蒙、Shein等熱門應用，在社交媒體上引起廣泛討論，聲勢甚至蓋過另一個處於風口浪尖的中國公司TikTok。

DeepSeek浪潮席捲而來，首先引發震動的自然是AI界，因為DeepSeek產品的性能被認為可以匹敵全球頭部競爭對手，但其成本卻不足美國同行的1%，且DeepSeek通過混合使用英偉達A100晶片與低端進口晶片，結合開源技術突破算力瓶頸。這樣的一鳴驚人，不僅戳破了美國高科技行業的泡沫，股價應聲大幅下挫，也讓特朗普第一時間站出來喊話，「中國公司推出的DeepSeek AI 應該給我們的產業敲響警鐘，我們必須全力以在競爭中勝出」。而競爭的方式之一，便是簡單粗暴的「封殺」。

中國人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

在中國內部，DeepSeek被視作國運級別的科技成果，來自外部的溢美之詞在防火牆內瘋狂轉發，比如在硅谷，DeepSeek被稱作「來自東方的神秘力量」，DeepSeek「僱傭了一批高深莫測的奇才」，DeepSee「將和無人機、電動汽車一樣，成為不容忽視的力量」等等。DeepSeek創始人梁文鋒的成長背景和求學生涯等，以及早年的訪問，也被放置在放大鏡前細細查看。有評論認為，此次如「魔童降世」般的DeepSeek，既是中國在通用人工智能領域實現的突破創新，更是綜合國力和創新能力長期積累的必然結果。

DeepSeek的橫空出世，對中國自然是好事，這意味着中國的大模型創業者除應用創新外，也可以加入到全球科技創新的洪流中，但將DeepSeek推高到封神的位置，卻並未是好事。

《經濟觀察報》在題為《DeepSeek無法承受封神之重》的文中寫道，隨着各國政府針對DeepSeek出爐一系列限制下載的措施，再加上DeepSeek近期遭遇的駭客攻擊，這樣一家小型的民營創業公司，實際上已經處於全球政治經濟博弈的風口浪尖。創新發生的第一要義本應該是無邊界的嘗試，是敢於試錯和失敗的生態機制，是「偉大不能被計劃」的勇氣和探索。在外部環境已經非常不客觀的情況下，如果內部又被託舉的太高，恐怕會更把DeepSeek們推到風口浪尖，加重它們的壓力。「經過了這些日子的眾聲喧譁之後，我們或許是時候冷靜下來了。」「我們還是要回歸到『創新到底是如何發生』的根本問題上來。」該文寫道。

2025年2月4日，韓國工業部宣佈禁止員工使用中國人工智能DeepSeek的服務。（Reuters）

好在經過差不多20天的高温熱潮，人們對DeepSeek的熱情已經開始慢慢降温。比如2024年諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）認為，R1無疑是一項令人驚豔的成就，相比OpenAI等美國企業，似乎提供了一種更便宜、更有效率的替代方案。但艾塞默魯同時強調，那些急着下載R1的人，如像那些為了ChatGPT付費的人一樣，大多都是「當作玩具來探索」，「我還看不出DeepSeek有什麼明確的路徑，能讓企業大規模採用，進而對商業界帶來革命性影響。」

再比如谷歌DeepMind行政總裁Demis Hassabis讚揚DeepSeek的AI模型是一個令人印象深刻的作品，有可能是中國最好的作品，認為該模型顯示出公司能夠進行極其出色的工程，並且在地緣政治層面上出現徹底的改變。但Demis Hassabis同時說，DeepSeek並未展示任何新的科學進展，從技術角度來看並不是一個大的變化，只是使用已知的AI技術，DeepSeek的炒作已被稍微誇大。

隨着特朗普2.0開啟，中美之間的貿易戰、科技戰乃至軍事戰勢必比特朗普第一任期要更焦灼、激烈。這也意味着，將有越來越多的科技公司被綁上兩國競爭的「戰車」。美國方面對準華為、中興，TikTok也被殃及，中國則先後以反壟斷為由對英偉達、谷歌等美國科技巨頭展開調查。習近平在1月17日與特朗普通話時說，「多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，特朗普則在當選後舉行的首場記者會上說，「中國和美國可以共同解決世界上所有的問題」，但具體到決定地緣政治格局的科技領域，中美顯然很難做到「相互尊重、和平共處、合作共贏」。對包括DeepSeek在內的科技公司來說，這就是必須面對的政治現實。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會期間進行會面。（Reuters）

面對與美國的結構性衝突以及風高浪急的地緣政治，中國已經很難延續鄧小平時代的韜光養晦，但對DeepSeek這樣一家剛剛開啟商業化道路的小型民營創業公司而言，時下卻迫切需要「冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應付，韜光養晦，善於守拙」，避免被輿論的封神浪潮搞的暈頭轉向，也不應該這麼快就被綁上中美競逐的「戰車」。畢竟，DeepSeek目前的成功還無法證明它的發展路徑和研發模式具備可持續性，整個AI行業過去幾年雖然被資本熱捧，但整體上還處在摸着石頭過河階段，遠未定型、成熟。

橋水基金創始人達利歐在一場訪談中說，AI確實能極大推動生產力增長，但關鍵在於AI具體是指什麼，「超級科技巨頭確實存在風險，AI的真正影響力在於誰在應用它，以及如何顛覆行業。在未來，會有顛覆者，也會有被顛覆者。重要的不是誰在製造這些技術，而是誰能最有效地應用這些技術，並由此帶來變革。」達利歐強調，AI競爭比企業盈利更重要，那些過於關注用精細計算來確保盈利的人不會贏得這場競賽。因為這不僅僅是商業競爭，AI影響的不只是經濟，而是全球競爭格局。