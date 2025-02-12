百度董事長李彥宏：自動駕駛比人類司機安全10倍

世界政府高峰會（World Goverments Summit 2025）周二（2月11日）在杜拜開幕，百度創始人、董事長李彥宏在對談環節中表示，自動駕駛比人類司機安全十倍，可以大大降低交通事故死亡率。



百度創始人李彥宏。（網上圖片）

李彥宏說，自動駕駛比人類司機安全十倍。（網上圖片）

李彥宏指出，當下的科技創新、技術進步都遠比以前快很多，新能源汽車及自動駕駛是大趨勢之一，Robotaxi能夠顯著降低交通事故死亡率，並強調百度旗下的蘿蔔快跑的實際營運記錄顯示，自動駕駛比人類司機安全十倍，出險率僅為人類駕駛者的1/14。

李彥宏稱，但目前大眾對事故的容忍度依舊非常低，業界競爭也十分激烈，大家在研發期間仍是小心翼翼，確保沒有嚴重事故發生，以避免拖慢相關技術應用的腳步。

2024年6月19日，蘿蔔快跑在幾乎整個武漢開始提供100%的全無人駕駛叫車服務。（蘿蔔快跑官網）

2024年第二季度，蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約 89.9萬單。（網上圖片）

2024年第二季度，蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約 89.9萬單，按年增長26%。截至2024年7月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過700萬單。

2024年6月19日，蘿蔔快跑在幾乎整個武漢（其最大的營運城市）開始提供100%的全無人駕駛叫車服務，標誌着這一項目取得了重要里程碑。蘿卜快跑的第六代自動駕駛汽車RT6已開始進行規模化全無人道路測試。