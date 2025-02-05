京東、阿里、百度等加速入場　中國八大雲廠商集中上線DeepSeek

中國雲平台正在集中上線DeepSeek。



春節假期後開工首日（2月5日），來自京東方面的消息稱，京東雲已經正式上線 DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，支持公有雲在線部署、專混私有化實例部署兩種模式，供用戶按需部署，快速調用。

開發者和企業可以在京東雲官網，進入言犀AI開發計算平台的「AI資產市場」中，選用該模型進行一鍵部署；專混私有化算力實例部署模式，也已經同步上線京東雲vGPU AI算力平台，可以為金融、企業、政府等客戶提供數據不出域的私有化模型推理服務。

中國聯通今天下午也宣布，聯通雲已基於星羅平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型，兼顧私有化和公有化場景，提供全方位運行服務保障。聯通雲基於A800、H800、L40S等多款主流算力卡，預置DeepSeek-R1多尺寸模型，用戶可按需靈活選擇、快速擴展，快速搭建DeepSeek-R1推理和微調環境。

言犀AI開發計算平台支持 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等模型的一鍵部署。（觀察者網）

2月4日，微信公眾號「騰訊雲」發文表示，騰訊雲TI平台已經推出「開發者大禮包」：DeepSeek全系模型一鍵部署，部分模型限免體驗，從千億級「滿血版」到輕量級「小杯」，均可放心閉眼入。通過「喂飯級」簡單操作，用戶可以輕鬆部署DeepSeek。

同在2月4日，字節跳動旗下的火山引擎也宣布，將支持V3/R1等不同尺寸的DeepSeek開源模型，可以通過兩種方式使用模型：一是在火山引擎機器學習平台veMLP中部署，二是在火山方舟中調用模型，將提供有競爭力的價格、全網最高限流、兩周限時5折優惠，助力企業暢享滿血版DeepSeek-R1。

騰訊雲TI平台支持的DeepSeek系列模型列表。（觀察者網）

此前的2月3日，阿里雲宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；晚些時候，百度智能雲也宣布，百度智能雲千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型，推出了超低價格方案，還可享受限時免費服務，登錄百度智能雲千帆ModelBuilder即可快速體驗。

2月1日大年初四，華為雲正式官宣，經過和矽基流動團隊連日攻堅，雙方聯合首發並上線了基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek-R1/V3推理服務。同日，天翼雲宣布上架DeepSeek-R1模型，天翼雲智算產品體系（息壤-科研助手、天翼AI雲電腦、魔樂社區、「息壤」智算平台、GPU雲主機/裸金屬）均接入DeepSeek R1模型並上線相應服務。

除了中國平台，多家海外科技廠商近日也陸續宣布接入DeepSeek模型，包括亞馬遜AWS、微軟Azure、英偉達等。亞馬遜表示，DeepSeek-R1模型現在已可以在Amazon Web Services上使用，該公司首席執行官安迪·賈西告訴用戶「盡管用」。

今年春節期間，DeepSeek在全球範圍內走紅。據彭博社當地時間1月31日報道，DeepSeek的人工智能（AI）軟件在全球140個市場中的移動應用下載量排行榜上位居榜首移動應用分析機構Sensor Tower的數據顯示，這款應用軟件在18天內的下載量達到1600萬次，幾乎是OpenAI的ChatGPT首次發布時900萬次下載量的兩倍。

本文獲《觀察者網》授權刊載

