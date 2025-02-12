中國登月新進展！望宇登月服、探索載人月球車進入初樣研製階段

《央視新聞》消息，中國載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱已經確定，登月服命名為「望宇」，載人月球車命名為「探索」。目前，望宇登月服和探索載人月球車已全面進入初樣研製階段，各項工作進展順利。



演示畫面。（央視新聞）

2024年9到10月，中國載人航天工程辦公室先後啟動載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱徵集活動。最終，經專家遴選評審，將登月服命名為「望宇」，將載人月球車命名為「探索」。

據介紹，「望宇」寓意遙望宇宙、探索未知，與執行空間站飛行任務的「飛天」艙外服相呼應，寓意在實現飛天夢想、建成「太空家園」之後，中國載人航天踏上了登陸月球、遙望深空的新征程，也傳遞出中國發展航天事業始終堅持和平利用太空、為構建人類命運共同體做貢獻的堅定立場。

望宇登月服。（央視新聞）

望宇登月服。（央視新聞）

「探索」寓意對未知世界的探索實踐，鮮明體現月球車將助力中國人探索月球奧秘的核心使命與應用價值，與「探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國」的航天夢高度契合，彰顯中國載人航天勇攀高峰、不懈求索的創新精神。

探索載人月球車。（央視新聞）

探索載人月球車。（央視新聞）

探索載人月球車。（央視新聞）

望宇登月服和探索載人月球車已全面進入初樣研製階段，各項工作進展順利。

載人月球探測工程正穩步推進

目前，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設正按計劃穩步推進，已完成前期的關鍵技術攻關和深化論證，轉入初樣研製階段。

演示畫面。（央視新聞）

演示畫面。（央視新聞）

按計劃，中國載人月球探測工程將在2030年前實現載人登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、采、研、回」等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。統籌利用載人前的飛行試驗和載人登月任務機會，開展較大規模的空間科學實驗，初步規劃了月球科學、月基科學和資源勘查利用三個領域九大方向的科學目標。

中國載人月球探測工程將在2030年前實現載人登陸月球。（央視新聞）

目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、登月航天服、載人月球車等正按計劃開展初樣產品生產和相關地面試驗，保障上述生產試驗的一批地面設施設備已建成並投入使用，緊前開展文昌發射場建設。