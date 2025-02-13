美以芬太尼問題對華加稅？駐美大使謝鋒反擊：搬起石頭砸自己的腳

美國中國總商會2月11日在紐約舉行成立20週年慶典，中國駐美大使謝鋒出席並發表主題演講，針對中美經貿關係、關稅戰及中美禁毒合作表達看法。他強調，中美經貿合作正面臨嚴峻挑戰，並直言「關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展」，呼籲中美工商界繼續發揮支持兩國關係的中堅力量。



台媒《聯合報》報道，謝鋒在演講中回顧美國中國總商會（以下簡稱總商會）及中資企業在美國的發展成果。他表示，過去20年間，中美貿易額從2116億美元增長至6883億美元，7000多家中資企業在美國投資設廠，總商會會員企業對美國投資超過1400億美元，帶動全美約100萬個就業崗位。

2月11日，美國中國總商會在紐約舉行成立20週年慶典，中國駐美大使謝鋒出席並發表主題演講。（中國駐美大使館）

針對當前中美經貿關係日趨緊張，謝鋒認為，企業家精神至關重要。他指出，儘管面對貿易壁壘，2023年中美貿易額仍逆勢增長3.7%，而在中國舉辦的進博會上，美國企業的展覽面積為所有外企之最，參與鏈博會的美企數量亦居境外企業之首。

他強調，這些數據顯示，中美經貿關係依然緊密，並再度強調「關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展」。

對於美國近期再度對中國產品加徵新關稅，並以中國應為美國芬太尼氾濫負責為理由，謝鋒駁斥，美方此舉毫無根據，並將破壞中美在禁毒及經貿領域的合作。「中國是全球首個正式整類列管芬太尼類物質的國家，中美禁毒合作成效有目共睹。」

2021年12月16日，拜登政府推出多項針對中國的措施。包括將34間中國企業及組織列入商務部出口限制「實體清單」，將8間企業列入投資限制黑名單，以芬太尼問題制裁4家中企和1名個人，另外美國參議院則通過新疆法案。（Getty）

謝鋒批評，美方藉口芬太尼問題對中國加徵關稅，只是「搬起石頭砸自己的腳」，這樣的措施無助於解決美國自身問題，反而會破壞雙邊合作的基礎。

演講最後，謝鋒提到中國動畫電影《哪吒2》即將在北美上映，並引用電影中的台詞「我命由我不由天」，來形容中國堅韌不拔的精神。謝鋒他強調，中美經貿合作的前提是建立穩定、健康、可持續發展的雙邊關係，並呼籲美國工商界展現遠見與勇氣，持續支持中美關係的穩定發展。