中國投資恐遭美封殺？秘魯錢凱港或繼巴拿馬後成下個施壓目標

拉丁美洲國家巴拿馬在美國特朗普政府施壓後，宣布退出中國的一帶一路倡議，受訪學者分析，特朗普下一個針對中國的目標可能是秘魯的錢凱港。



從特朗普在就職演說中對中國在巴拿馬的影響力大增大表不滿，到美國國務卿魯比奧出訪巴拿馬，再到巴拿馬總統穆里諾宣布退出一帶一路倡議，整個過程不到三個星期。特朗普一上任就向巴拿馬施重手，明確表達高度重視「自家後院」的安全問題。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向《聯合早報》分析，巴拿馬運河問題反映特朗普要進一步壓縮中國在拉丁美洲的一帶一路倡議進程，「肯定還會有下一步動作」，並推斷秘魯的錢凱港可能是美國下一個涉華施壓目標。

這張攝於2024年11月12日的照片中，可以看到於秘魯首都利馬（Lima）近郊的錢凱港（Port of Chancay）。（Getty）

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由中國國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，並持有港口60%的股權和獨家經營權，為一帶一路倡議在南美洲的標誌性項目。

中國國家主席習近平去年11月到秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議時，也出席了錢凱港開港儀式。

危地馬拉媒體分析，由於錢凱港擁有停靠大型船舶和現代化港口裝卸設施，亞洲的大型貨輪或船舶不必再先停靠美國或墨西哥港口，然後分散到中小型貨輪轉運至中美洲和南美洲，這將衝擊美國、墨西哥和中美洲國家的國際貿易和海運業務。

朱鋒分析，特朗普政府認為中國透過全球商業基礎設施的投資不斷擴大影響，不僅削弱美國的對部分地區的傳統控制，還瓜分美國的商業利益，所以硬把經濟問題說成對美構成安全威脅，把中國在拉美的經貿基建投資，定義為中國在拉美地緣政治的擴張。

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朱鋒解析特朗普政策思路稱：把經濟問題「安全化」，再把安全問題「利益化」；在「美國優先」大框架下，美國最終必須從中獲取實質利益。

朱鋒推斷，「經濟安全化、安全利益化」的對華政策，或是特朗普重要的中國政策方向，「中美戰略競爭正進入一個新階段」。

美國軍事圈子早已擔憂，中國可能借錢凱港在西半球打造軍事存在。特朗普當選後，其團隊一名前國安官員就主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵60%關稅。

秘魯聖馬科斯國立大學亞洲研究中心主任、經濟學教授阿基諾（Carlos Aquino）斥責，有關錢凱港存在軍事用途的說法是「一派胡言」。他告訴《聯合早報》，即便美國加徵60%關稅，也不會造成任何影響，因為從錢凱港離港的貨物全部運往亞洲和中國，不會入境美國。

阿基諾說，在經貿和投資方面，秘中關係已比秘美關係更重要，秘魯去年出口中國的商品約佔34%，出口美國僅佔13%左右。不過，在援助、軍事和政治方面，秘美關係仍比秘中關係重要。

阿基諾分析，如果美國向秘魯或其他拉美國家施壓，要求更多國家退出一帶一路或跟中國疏遠，那美國必須提供替代方案，為拉美國家的基建和商品市場提供資金，但美國似乎又沒能力取代中國。

阿基諾判斷，特朗普威嚇拉美國家，意在為自身爭取更好的談判條件，以遏制美國認定中國在拉美地區日益增長的影響力。

拉美國家很快將採用5G技術。阿基諾評估，科技將是中美在拉美另一戰場，美國將再次施壓，遏制中國企業華為成為拉美的5G供應商。2019年4月，時任美國國務卿蓬佩奧訪問拉美國家時，曾呼籲別用華為5G技術。

好些美國媒體分析，美國自2001年911恐怖襲擊以來，就長期忽略拉美地區，才讓中國有機可乘。

巴拿馬運河近年通行費的提高，對美國人的影響尤其嚴重。這或許才是巴拿馬被特朗普盯上的真正原因。(Reuters)

特朗普首個任期只訪問過拉美一次。反諷的是，他如此在意巴拿馬運河的控制權，但這個中美洲國家正是在他首個任期內與台灣斷交，改投北京懷抱。

在巴拿馬宣布退出一帶一路後，中國外交部提出嚴正交涉，希望巴拿馬排除外來干擾，「作出正確決定」。針對美國對華商品加徵10%關稅，中國採取的反制措施包括，對從美國進口的能源產品、機械和車輛加徵10%至15%的關稅，重啟對谷歌和英偉達反壟斷調查，以及對稀有金屬實施出口管制。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝形容，中國迄今反應「適度、有分寸」。他說，由此可見，中國一直在為特朗普上臺後的形勢變化做準備，也瞭解特式戰略和戰術。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

駱明輝判斷，中國還有更多牌可以打，但不想反應過度，以免招致特朗普升級報復。在關稅方面，駱明輝認為雙方相互加徵的關稅幅度，目前仍處可控範圍。他推斷，特朗普和習近平都想跟對方通電話，但又不想被視為採取主動的那一方。

朱鋒則評估，特朗普「經濟安全化、安全利益化」的對華政策，要比中美貿易戰來得更加複雜，也使中美競爭更加尖銳化，但特朗普的商人本質給中美兩國留下談判的迴旋空間。

朱鋒認為，中國還是要繼續保持低調，不要跟美國對抗衝突。他說，在拉美地區競爭方面，即便中國往後退，美國在港口等基建方面也不一定能取代中國，「關鍵問題還是，南美國家會做出什麼樣的選擇？」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

