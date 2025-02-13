最高檢稱4萬多名緬北涉詐人員被批捕　明家跨境犯罪集團被公訴

最高人民檢察院近日透露，2024年1月至11月，全國檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪6.7萬多人，按年上升58.5%；4萬多名緬北涉詐人員被批捕，「明家跨境犯罪集團」被公訴。



據央視報道，緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，2023年被成功緝拿歸案。（央視新聞）

最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅說，近年來，檢察機關認真落實黨中央決策部署，依法從嚴打擊懲治，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

尤其是懲治跨境電信網絡詐騙犯罪方面，最高檢積極開展打擊治理涉緬北電詐犯罪專項行動，向28省份交辦督辦專項行動案件。截至2024年11月，各地已依法及時批捕集中遣返涉詐人員4萬多人，起訴2.9萬多人，依法對「緬北明家跨境犯罪集團案」提起公訴，彰顯保障中國國家和公民生命財產安全的堅定決心。

牽頭聯合最高法、公安部製發《關於辦理跨境電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，明確司法標準。依法嚴懲為電詐活動提供技術支持、廣告推廣、贓款轉移、人員招募等幫助的協同犯罪，持續釋放依法從嚴強烈信號。

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與此同時，聚焦個人信息保護、重點行業治理、未成年人權益網絡司法保護等重點領域，全面履行反詐法賦予檢察機關的公益訴訟職責，2024年1月至11月，全國檢察機關共立案辦理相關公益訴訟案件264件，從源頭防範電信網絡詐騙風險。最高檢微博開設的「反詐進行時」話題總閱讀量達3.4億次。

當前，電信網絡詐騙犯罪高發多發，形勢仍嚴峻複雜。杜學毅表示，下一步，檢察機關將進一步加大依法懲治力度，強化追贓挽損，推動源頭治理，突出預防為先，持續堅持打、防、管、控一體推進，依法嚴厲懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪。