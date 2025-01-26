涉誘騙王星至緬甸詐騙營　重要疑犯「顏十六」到案回國

《央視新聞》消息，王星案件的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）到案並於1月25日晚回國。目前，公安機關正全力開展案件偵辦工作。



重要犯罪嫌疑人「顏十六」回國到案（央視新聞）

據《央視新聞》消息，經公安部工作組和中國駐泰使館全力工作，在泰執法部門協助下，相關案件的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）到案並於1月25日晚回國。目前，公安機關正全力開展案件偵辦工作。

據此前報道，內地演員王星日前在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

公安部有關負責人表示，公安機關將認真貫徹落實全國打擊治理電信網絡詐騙工作視頻會議精神，以更大的決心和力度，持續發起嚴打猛烈攻勢，不斷深化國際執法合作，加強與相關國家協調配合，全力緝捕違法犯罪嫌疑人，全力協調解救被困人員，最大限度壓縮跨境犯罪生存發展空間，堅決保護公民人身財產安全。

公安機關提醒廣大群眾務必提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工信息，避免落入違法犯罪陷阱。