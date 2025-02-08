兩個「老公」都是假的！　湖北女子犯詐騙、重婚罪獲刑3年10個月

湖北一名女子隱瞞婚姻事實，4年多時間內先後與兩名男子舉行婚禮、騙取錢財，直至兩名「老公」撞見，這宗尷尬的重婚、詐騙案才浮出水面。最終，該名女子被判刑3年10個月，併處罰金2.3萬元（人民幣，下同）。



楊某被判刑3年10個月，併處罰金2.3萬元人民幣。（視覺中國）

據《極目新聞》報道，2023年10月，湖北十堰的36歲男子劉某在社交平台結識了30歲的同城女孩婷婷，二人相識不到一個月，急於結婚的劉某帶着鮮花和黃金戒指向婷婷求婚，婷婷欣然接受。

同年11月，自稱已經懷孕的婷婷提出舉行婚禮，並與劉某及其家人商定了三金、提親、改口費、彩禮等費用，合共22萬多元。惟婚禮當天，婷婷的家人無一人到場，對此婷婷解釋「自己家人不同意兩人結婚，所以未參加婚禮，劉某也並未多想。」

婚後，婷婷與劉某及其母親生活在一起，劉某每次提出與婷婷領結婚證，婷婷總會找一些理由推辭。直至2024年1月，在劉某再三要求下，婷婷才同意一起到醫院產檢，卻發現醫院並沒有婷婷的記錄，幾經追問，婷婷才如實相告「假懷孕」的事實，二人因此發生爭執而分開。

一周後，劉某通過車輛GPS定位到婷婷所在位置，依據定位劉某準備接回婷婷，卻碰見一名男子在自家車上。該男子卻稱自己是婷婷的老公，尷尬的見面讓劉某既生氣又困惑，當場撥打了報警電話。

警方調查後發現，自稱婷婷老公的陳某時年35歲，婷婷與其所在的小區正是二人共同租住的地方。更令人詫異的是，婷婷真名為楊某，其老公既不是陳某，也不是劉某。

檢察幹警對楊某開展訊問。（極目新聞）

事實上早在2015年，楊某就與溫某在民政部門登記結婚，至今仍在婚姻存續期間。2019年，溫某因傳銷被判刑，至今未與楊某聯繫。溫某被判刑後，楊某通過朋友結識陳某，並於2020年底確定戀愛關係。

2021年2月，楊某帶陳某見其父母。楊某父親主動告知其已婚的事實，並表示不同意兩人在一起。陳某卻表示自己並不在乎，同年4月兩人不顧反對舉辦婚禮，楊某家人也無人到場。

婚禮後，楊某與陳某一直以夫妻名義同居，甚至楊某結識劉某並舉行婚禮後，依舊不時會回到與陳某的租住地。而這一切，劉某與其家人渾然不知。

直至2024年11月，案件被移送至十堰市張灣區檢察院審查起訴。劉某悔恨不已，他告訴檢察官，他為與楊某「結婚」，先後支出22萬多元，投入了所有的積蓄，還欠下十多萬元的借款，卻被楊某算計一空。

承辦檢察官審查認為，被告人楊某有配偶而重婚，應當以重婚罪追究其刑事責任；詐騙他人財物數額巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。而被告人陳某明知楊某有配偶而與之結婚，應當以重婚罪追究其刑事責任。2024年12月3日，該院依法對此案提起公訴。

同年12月26日，張灣區法院採納檢察機關的全部指控，判處被告人楊某犯詐騙罪、重婚罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑三年十個月，併處罰金人民幣23000元，責令其退賠劉某22萬多元；陳某犯重婚罪，被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。目前，相關判決已生效。

承辦檢察官提醒，婚騙是指以婚姻為誘餌。不法分子瞄準的對象大多是大齡未婚青年，以戀愛、相親、結婚為名行騙。取得被害人信任後，索要大額錢財，之後性情大變，行為異常，甚至「消失」。一般會快速推進說媒、相親、結婚等程序，有些甚至結夥作案，互相打配合。