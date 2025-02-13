習近平與特朗普未如預期通話　美媒：傳達不會被關稅嚇到的立場

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平未如外界預期在2月10日前通話。據《紐約時報》報道，習近平對於與特朗普的通話並不急於進行，顯示出他試圖向國內外傳達不會因美方關稅而嚇到的立場。



在中美關稅戰於10日正式展開前，特朗普曾表示將與習近平通話，但最終未能實現。報道指出，特朗普在不同時間內發出的訊息相互矛盾，早在3日他曾預告兩人將在「24小時內」通話，卻隨後改口表示「不急於」進行通話。當被問及兩人是否已經通話時，特朗普又表示「有通過話」。

相比之下，中國外交部在11日的發言中暗示，自特朗普重返白宮以來，雙方尚未進行過通話。報道認為，習近平展現出冷靜態度，選擇露面的場合是在哈爾濱舉行的亞冬會開幕式上接待外國政要，顯示其不急於與美方接觸。

專家指出，習近平希望表明他不會被關稅問題嚇到，並不希望與其他國家領導人如加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）相提並論。賓州巴克內爾大學的國際關係教授朱志群表示，習近平不會讓自己在國內面臨負面印象，並可能選擇耐心等待，觀察特朗普能否提出具體的合作條件。

圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

朱志群還分析，習近平可能對特朗普與日本首相石破茂在華盛頓發布的聯合聲明感到不滿，該聲明提到反對任何改變台灣海峽現狀的做法，包括非軍事手段的威脅。要達成任何協議，特朗普可能需要在台灣問題上做出讓步，如減少對台軍售或聲明美方「反對」台灣獨立。另外，美國政府可能也不願意在另一個要求上讓步，即放鬆美國對中出口技術的限制。

此外，美方還希望中國減少貿易順差、打擊非法移民及打擊把用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品賣到美國的力度，同時要求中國批准美國公司購買TikTok的一部分股份，以及協助結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭。

上海復旦大學的中美問題專家信強指出，特朗普的言辭雖然積極，但關鍵在於如何將這些言辭轉化為行動。過去，特朗普曾對中國貿易逆差表示理解，但隨後卻發動貿易戰。

北京對外經濟貿易大學經濟學教授龔炯表示，中國領導人在解決所有棘手問題前不會與外國領導人會談，這也許是雙方尚未通話的原因之一。而特朗普則更像一位企業高管，希望能隨時與國際領導人進行談判，這在現實中並不容易實現。