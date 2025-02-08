特朗普揚言對台灣晶片課徵100%關稅　台官方：擬派官員赴華府溝通

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言對台灣晶片課徵100%關稅，對此，台灣經濟部長郭智輝周六（8日）表示，當中應有誤解，並透露有意派經濟部次長及相關官員赴美國華府，盡量與特朗普周邊人士溝通與說明。



郭智輝表示，特朗普有此想法，或是因為溝通不是那麼順暢，因此當局將派次長及熟悉半導體產業的官員赴美與特朗普周邊人士溝通與說明。他指出，實際上，台灣、台積電的工作，是與美國一起合作的，美方進行設計、通路，台方則做資本支出最高、風險最大的製造端。而根據微笑曲線理論，最大利益者還是品牌方。

郭智輝又指，台灣是憑藉自身的製造能力進行晶圓代工製造，並非如特朗普所言「偷走美國的技術」；自早年RCA公司引進半導體技術以來，台灣都非常尊重知識產權的，所有IP取得皆有付費，「所以，偷走半導體技術絕對不是台灣」。

台積電前景備受關注。（資料圖片）

郭智輝進一步表示，台灣是美國最好的合作夥伴，相關誤解都不是太大的問題，只是彼此在認知上，美方可能不曉得半導體製造的風險這麼高，強調會與美方溝通，並希望取得好的結果。

另據傳，台積電擬提高15%代工費，以應對關稅戰。對此，郭智輝沒有進一步評論。