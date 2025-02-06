特朗普關稅政策衝擊晶片市場　台積電先進製程漲價預期升至15%

美國總統特朗普（Donald Trump）再度對半導體市場出手，晶片關稅政策即將浮上檯面。法人指出，隨著美國強推「半導體國產化」，台積電面臨關稅與生產成本提升壓力，2025年先進製程報價預期將由原估的5%～10%調高至15%以上。



台媒《工商時報》報道，美國持續圍堵中國取得先進晶片，美國商務部最新規範要求，凡14～16奈米以下之先進製程晶片，皆須獲得出口許可，未來禁令恐進一步收緊。此外，特朗普預告，「最終我們將對晶片課徵關稅」，最快可能於2月18日起開徵。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

台積電受關稅政策影響 美設廠成本壓力大

報道指出，台積電雖根留台灣，但隨著全球化逐漸式微，赴美設廠的壓力大增。業內人士分析，特朗普關稅政策可能進一步推動晶片「美國製造」，加上美國已對中國、墨西哥與加拿大課徵10%～25%關稅，形同削弱USMCA（美墨加協定），迫使供應鏈重新調整全球佈局。

法人指出，特朗普揚言開徵晶片關稅，對晶圓代工業者影響有限，因其可將成本轉嫁給客戶。然而，若美國政府未提供補貼，台積電亞利桑那廠的獲利能力恐僅達台灣廠70%，進而影響整體毛利率。

半導體業界人士直言，「技術決定一切，客戶若不購買最先進的晶片，就可能被市場淘汰。」基於此，法人預測，台積電7奈米以下的先進製程報價將調漲15%以上，以應對生產成本上升的影響。

圖為美國紐約證券交易所螢幕上顯示的台積電公司標誌。（Reuters）

台積電1奈米製程選址進行中

台積電的技術領先優勢，使其具備價格轉嫁能力，且隨著先進製程快速推進，市場消息指出，台積電已在尋覓1奈米製程的建廠場址。對此，台積電2月3日表示，建廠地點考量因素眾多，將持續與主管機關合作評估，不排除任何可能性。

報道援引法人分析，指出特朗普2.0關稅策略帶來不確定性，若終端產品成功漲價，恐將推升通膨；反之，若漲價失敗，則可能進一步衝擊已經疲軟的消費市場。法人認為，特朗普關稅仍可能是談判手段，但各企業仍須提早準備，以應對全球政經變局。