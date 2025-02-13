福建司機路怒症發作　猛撞的士後落車撿利器傷人　警方介入

福建福州連江縣街頭近日有一架白色轎車猛撞的士，之後甚至傳出白車司機持利器傷人，引起關注。的士司機沒有生命危險，正在醫院治療。連江縣委宣傳部周四（13日）透露，當地警方已經介入調查。另有目擊者表示，事件發生前存在別車行為。



事發於周二（11日）的敖江路和馬祖東路的十字路口，目擊者小雨（化名）介紹，白色轎車疑是網約車，車上有三名乘客，兩輛車疑似發生糾紛後，的士橫停在馬路中間，白車在後，車尾右邊有明顯受損。當的士司機下車走向路邊之際，白車徑直朝其撞去，幸好的士司機及時反應，翻過護欄躲進了人行道，白車最終撞到的士車頭後停下。

白車撞向的士。（網上圖片）

可事情還未完結，白車隨後又向後倒車，加速向的士二次撞擊。期間白車司機還下車撿起地上利器對的士司機進行毆打。對於網傳白車司機持刀傷人的傳言，小雨否認，「我近距離看過，撿的是車輛撞擊後的碎片，肯定不是刀」。

白車司機還下車撿起地上碎片。（網上圖片）

之後對的士司機進行毆打。（網上圖片）

另一知情人士透露，事緣白車等行人通過時，後方的士一直按喇叭催促；當白車起步要走的時候，的士直接懟了上去，繼而引發之後的衝突。

對於白車司機猛撞行為，北京西東律師事務所律師杜明懷認為，白車司機涉嫌故意毀壞財物、故意傷害罪等多項罪名，甚至涉故意殺人罪未遂。除此之外，根據《刑法》和最高院相關解釋，行為人為發洩情緒，無事生非，或隨意毆打他人、破壞社會秩序的行為，有可能被認定為尋釁滋事。