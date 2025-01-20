珠海車撞人35死43傷｜62歲兇手樊維秋被執行死刑　為發洩私憤肇事

廣東珠海去年11月發生體育場開車撞人事件，導致35人死亡，43人受傷住院。新華社報道，珠海市中級法院1月20日（周一）遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。珠海市檢察院依法派員臨場監督。



肇事車輛為黑色越野車。

早前新華社報道，法院經審理查明，62歲的樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤，於2024年11月11日晚，在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在鍛鍊的人群，造成重大傷亡後果。

法院認為，樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

2024年12月27日，珠海市中級法院以以危險方法危害公共安全罪判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級法院覆核後報請最高法院核准，最高法院經覆核依法核准樊維秋死刑。