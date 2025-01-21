山東殺人犯被執行死刑　作案後潛逃34年　化名與韓女結婚匿仁川

1987年，山東的王某富持刀殺死兩名村民後潛逃，與一名韓國籍女子登記結婚，並匿藏於仁川市。潛逃34年後，王某富於2021年被押回中國，犯故意殺人罪被判死刑。

《紅星新聞》報道，被害人家屬委托的代理人北京市煒衡律師事務所任東傑律師表示，王某富1月20日上午已被山東省煙台市中級人民法院執行死刑。



報道指，法院一審認定，王某富與兩名被害人均為山東省煙台市福山區古現鎮（現煙台經濟技術開發區古現街道）皂戶頭村村民。1987年11月11日傍晚6時許，王某富與兩名被害人等人因蓋房產生糾紛，在王某富家新建房屋院內發生爭執並廝打。

廝打過程中，王某富持刀連續捅刺兩名被害人，致二人受傷倒地。後王某富潛逃，兩名被害人經搶救無效於當日死亡。經鑑定，兩名被害人均是被他人用單刃尖刀刺破內臟致急性失血性休克死亡。

持刀行凶。（視覺中國）

王某富作案後潛逃至北京市，以化名「龐偉」的身份在寧夏回族自治區海原縣非法辦理戶籍並獲取戶口遷移證，於2003年6月20日將戶籍遷移至河北省高碑店市並辦理居民身份證。

2007年1月29日，王某富利用虛假的證明文件與韓國籍人員登記結婚，後隱瞞了自己真實身份和犯罪事實，偽造親屬關係證明，騙取赴韓國簽證。2009年6月28日，王某富以「龐偉」的身份首次出境前往韓國，後又以「龐偉」的身份分別在2012年和2016年往返韓國和中國各一次，最後一次出境時間為2016年9月17日。

2021年7月8日，王某富被公安人員押解回國，並於當日被刑事拘留。

2021年7月8日，王某富被押解回國。（公安部新聞傳媒）

案件一審以故意殺人罪判決王某富死刑；以偷越國（邊）境罪判處其有期徒刑6個月。宣判後，王某富提出上訴。二審駁回上訴，維持原判。