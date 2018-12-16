北京同仁堂被曝回收使用過期蜂蜜　更改生產日期標籤

在香港也有多間分店的連鎖中醫藥店「北京同仁堂」曝出食安醜聞！有南京傳媒報道，同仁堂的蜂蜜生產商回收大量過期、臨近過期的蜂蜜，宣稱「退給蜂農養蜜蜂」，實質卻是倒入大桶送回原料庫，疑似回收再用；同時又擅自更改產品生產日期標籤。 同仁堂事後發聲明回應事件，承認監管不力，但未發現涉事蜂蜜進入生產用原料庫的情形，目前已對所涉物料全部封存，並將進一步深入調查核實。

多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。（影片截圖）

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據江蘇廣播電視總台旗下欄目《南京零距離》報道，涉事同仁堂生產商為「鹽城金蜂食品科技有限公司」，是一家規模不小的企業。12月12日，內媒記者在生產工場發現多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。被撕下來的標籤數量非常多，裝在幾隻蛇皮袋內，其產品名稱為「北京同仁堂蜂蜜」。

報道引述知情者表示，在企業的生產工場內，過期或者臨近過期的蜂蜜量還不算多，更多的被存放在十多公里外的大型倉庫裡，「據我了解，一段時間一段時間的，就有好幾萬瓶退來的，過期或即將過期的蜂蜜」。

報道稱，公司職員說被回收的過期蜂蜜是退給蜂農用來養蜜蜂，但這些蜂蜜的大桶上都貼上「倒蜜」標簽，在回收完畢後，其實會被送入生產廠家的原料庫，疑似「回收」再用。

當地市場監管局稱已發現多次同類操作

當地市場監管局執法人員稱，這家企業的產品是北京同仁堂蜂業有限公司委託鹽城金蜂食品科技有限公司進行生產的，該企業提供的協議顯示，委託生產協議的起始日期為2016年9月。市場監管局又指，他們已發現該企業多次類似的操作，存在篡改同仁堂蜂蜜生產日期的行為，比如將2018年3月的生產日期改成6月。

市場監管局稱，目前正在對過期蜂蜜的去向和用途作進一步調查。

同仁堂：未發現涉事蜂蜜進入生產用原料庫

北京同仁堂16日就事件發表〈致歉聲明〉，稱對相關報道高度重視，已立即展開調查。聲明指，該公司曾與鹽城金蜂簽訂退貨處理的相關合同，規定從退貨中「清理的蜂蜜只可用於養蜂基地進行餵養蜜蜂，不得做除此以外的任何用途」。經初步調查，由於同仁堂現場監管不到位，存在對清理出的蜂蜜未明確標識的問題，但尚未發現這些蜂蜜進入生產用原料庫的情形，對此將進一步深入調查核實。

聲明又指，就更改標籤日期的行為，經初步調查發現，由於2018年年初工廠搬遷，在不同生產地址的標籤轉換時，對標籤的管理和使用出現差錯。所涉產品已全部封存，未流向市場，會在監管部門的監督下依法處理。

聲明表示，同仁堂在事件中存在監管不力和嚴重失察的責任，在調查期間暫停鹽城金蜂受託加工生產活動，對所涉物料全部進行封存，若發現確有違法違規行為，將追究責任、嚴肅處理。

（南京零距離）