前赴倫敦見新網友　17歲中國女留生英國失蹤2日　

英國廣播公司周四（20日）報道，一名寄宿在英國斯卡伯勒的17歲中國女學生，自17日離開住所後就一直沒有音訊，已經被北約克郡警方確認為失蹤。 中國駐曼徹斯特總領事館針對事件表示，領館獲悉事件後隨即與當地警方聯繫，並保持密切關注，將提供相應協助，但由於事件涉及未成年人，根據英國相關法律規定，警方不便提供更多信息。

中國駐曼徹斯特總領館表示，對女留學生Mei Chen失聯保持密切關注。（截圖）

北約克郡警方在Twitter上發布消息，尋找失聯女孩的下落。（截圖）

北約克郡警方在其網站以及Twitter上發布消息，稱失蹤女孩名叫Mei Chen（陳梅，音譯），自2018年10月21日抵達英國以來，一直在斯卡伯勒國際學校學習。

警方透露，陳梅約於周一（17日）上午8點41分離開寄宿家庭，乘坐9點52分從斯卡伯勒開往約克的火車，隨後又搭上另一趟從約克前往倫敦的火車，途中經過彼德堡。

警方稱，陳梅所在的寄宿家庭因擔心她的安全，於當日下午3點4分即向警方報告失蹤。寄宿家庭表示，她此前曾提到要去倫敦，與一個不相識的網友見面。

根據警方通報，陳梅身高5英呎1英吋，身材瘦小，黑色過肩直髮，失蹤時身穿黑色外套、黑色緊身褲和黑色平底鞋。目前，英國交通警察、英國警察部隊以及邊境和移民官員都已被通知，在全英國尋找這位女孩的下落，並呼籲有線索者與警方聯繫。中國駐曼徹斯特總領事館則表示，尚未收到來自當事人以及當事人親屬的求助信息。

（綜合報道）