【劉強東涉性侵】檢方解釋不起訴原因　證據不足與劉強東地位無關

京東CEO劉強東在美涉性侵案終有結果，明尼蘇達州明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室在當地時間周五（21日）發聲明，表示經細緻審查後，認定案件有嚴重證據問題，要證明「超出合理懷疑」的刑事指控極不可能，故不會提起任何指控。 檢方在聲明中強調，不起訴劉強東與其身份地位無關，而是此案「有嚴重證據問題」，才使得任何刑事指控都極不可能。

明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室在聲明中稱，經過市警察局性犯罪部門的徹底調查，以及4名高級性侵檢察官的細緻審查，此案被認為有嚴重證據問題，使得任何刑事指控都極不可能，被證明超出合理懷疑。

檢方解釋不起訴原因：證據問題，非劉地位決定。（資料圖片）

聲明指，事發在8月30日，劉強東和許多朋友和同事一起在住宅區的一間餐廳舉行晚妻，21歲的女方是其中一名獲邀參加晚宴的人。晚飯後，女方和劉強東及其他人一起乘車回到位於富蘭克林大道的一個住所，當晚稍晚再轉往女方在大學附近的公寓。幾個小時後的8月31日凌晨，女方的同學和朋友打電話報警，警察趕到女方公寓，並與女方和劉強東進行問話。

檢方：證據無法支持指控

聲明表明，警方是基於從女方了解的資訊，將劉強東帶送回到入住的酒店後，隨後又於當日晚間在明尼蘇達大學將劉強東逮捕。檢察官在審查證據期間，發現劉強東與女方的對話和文字訊息、女方與他人的陳述以及來自多個攝影機的片段等，都不支持對劉強東的刑事指控。

聲明又引述亨內平縣檢察官佛利曼（Mike Freeman）指，「和很多性侵案件一樣，此案情況非常複雜」，「它和其他性侵案件類似，疑犯堅稱性行為是雙方同意的。當我們審查監控畫面、短訊、警方隨身攝錄片段和證人陳述時，很明顯我們無法履行舉證責任，因此我們無法提出指控」。但由於不希望女方受到二次傷害，故檢方不會進行詳細說明。

檢方還強調，全案用近3個月時間的來審查並作出決定，對於一宗性侵案而言並不罕見，尤其這是無人被拘留的案件，這與劉強東是一名富有的外國商人的地位無關。檢察官辦公室和佛利曼已拒絕對案件再進一步發表評論。

（亨內平縣檢察官辦公室）