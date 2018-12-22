【劉強東涉性侵】曾嘲諷章澤天叫「抹茶妹妹」　王思聰今次點做？

京東CEO劉強東在美國涉性侵一案落幕，獲檢察官決定不予起訴。劉強東隨後透過微博發聲明首度回應案件，對關心他的朋友們道歉，並特別向家庭和妻子章澤天道歉。 劉強東的道歉微博短時間內瞬即引起各方關注，截至上午11時就已有4萬多條評論。至於此前曾對事件多次發表「偉論」，甚至嘲諷劉強東妻子、外號「奶茶妹妹」的章澤天，今後要改名叫「抹茶妹妹」的萬達集團董事長王健林兒子王思聰，他則默默對劉強東的道歉微博「俾Like」。

王思聰（圖）被發現「Like」了劉強東的道歉聲明。（網上圖片）

王思聰在此前曾對事件多次發表「偉論」，例如在9月2日下午，劉強東涉性侵案曝光後，京東發言人隨後發聲明稱劉強東在美國遭遇了「失實指控」。王思聰有轉發該則微博，但稱「預定個大瓜」（內地網絡用語，類似香港的「食住花生等睇戲」），並留言稱「應該是價格沒談妥，送到局裏後談明白了」、「我覺得劉強東不是這樣的人！今天改喝抹茶」，甚至在朋友圈中稱「我宣布：今日奶茶妹妹，改名抹茶妹妹」。

急轉軚或因涉商業利益

王思聰今次的舉動再次引起網民熱烈討論，甚至登上微博熱門搜尋榜榜首。從「吃瓜」到刪文，再到「俾Like」的轉變，令不少內地網民好奇背後原因為何。有趣的是，早在王思聰刪除涉事微博時，就有網民評論稱「看來被老王罵了」、「回家被建林爸爸罵了吧」、「不羈如思聰，也要向生活低頭」。

資料顯示，京東在2018年初曾聯合騰訊、蘇寧和融創中國，對萬達商業戰略投資340億元人民幣，買下後者香港H股退市時引入的投資人持有的14%股份，此案是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。

（綜合報道）