【劉強東涉性侵】將循民事訴訟　女方律師：調查人員從未接觸女方

京東CEO劉強東涉性侵案，美國檢方最終決定不予起訴。英國傳媒《路透社》引述女方代表律師Wil Florin的聲明，指檢方的決定不公，「體現了為甚麼性侵受害者害怕出面」。Wil Florin更表明，調查人員在案發後從未與女方接觸，亦從未尋求與他作為女方的律師見面，女方將會按照計劃，繼續循民事訴訟追討。

女方代表律師Wil Florin批評檢方的決定不公。（網上圖片）

報道表示，Wil Florin批評如果想知道為甚麼性侵受害者猶豫不決並且害怕報警，為所經歷的事尋求正義，「那麼看看這個案件的結果就能明白了」。Wil Florin又表明，作為女方的代表律師，不會允許其尊嚴掃地，「她的經歷會被說出來」。另《美聯社》亦報道指，Wil Florin有結果公布後批評檢察官一直拖到聖誕節臨近才公布決定，此前卻完全沒有知會過女方，「甚至沒有按照常用禮儀與她會面一次，告知他們的意圖」。

內地傳媒《澎湃新聞》其後向負責案件的明尼蘇達州明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室查詢，但對方回應指不予置評，而於《美聯社》則引述明尼阿波利斯市警局的發言人表示，警方案發後有與女方進行過數次的問話。

（綜合報道）