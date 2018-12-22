【中梵關係】地下主教被要求讓位　地下神父發信盼梵蒂岡解釋

為落實中梵協議，梵蒂岡代表團早前要求兩位中國地下主教讓位給愛國主教。中國一位地下神父近日發表公開信指，希望梵蒂岡清楚告訴他們該如何看待不符合天主教義的愛國教會。

在梵蒂岡要求下，閩東教區地下主教郭希錦（左）轉任輔理主教，並將正權主教讓位給甫被教宗赦免的愛國教會主教詹思祿（右）。（亞洲新聞）

梵蒂岡代表團要求兩位中國地下主教讓位給愛國主教，在地下教會投下震撼彈。亞洲新聞社（Asia News）周五（21日）刊登中國地下神父沙維歐（Savio）的投書，題為《梵蒂岡，我們該怎麼做？》

公開信指出，前教宗本篤十六世給中國教會的牧函裡第7條，明確說明中國愛國教會不符合天主教教義。但長期效忠教宗而受盡迫害的幾位地下主教，現在卻被教廷要求讓位給愛國主教，教廷這項決策已使地下教友陷入痛苦的矛盾。

公開信請求梵蒂岡告訴地下教友該怎麼做，應該為了服從，自動閉上眼睛不看前教宗本篤十六世的牧函，昧着良心接受愛國主教？還是按照良心至上的原則，堅守信仰底線，不參加愛國教會也不接受愛國主教。

中國早前才慶祝了沒教廷批准的「自選自聖主教」60周年。（亞洲新聞）

公開信表示，許多神父當初選擇「地下」路線，是因為教廷不認可地上的愛國主教，覺得愛國教會偏離教義，現在教廷認可愛國主教，授與他們教區職務，是否代表教廷認為愛國教會的問題已經解決了？

公開信指出，教宗方濟各曾說，前教宗本篤十六世對中國教會的牧函依然有效，那麼本篤信中指稱愛國教會不符合教義，是否也都是神職人員應服從的宗座指示？該地下神父又在信中感慨，除非教廷清楚聲明，前教宗本篤十六世的牧函已作廢，否則他無法以服從為理由，昧着良心接受愛國主教，他既不想不服從，也不想昧着良心，「能做的就是回家種田吧」。

公開信最後表示，一般的神父沒有教廷高層們的大腦袋，只有單純的信仰，是就是、非就非，沒有權宜之計，不會騎牆主義，現在他們陷於服從教廷與堅持良心的兩難之間，希望梵蒂岡告訴他們到底該怎麼做。