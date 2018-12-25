王全璋案開審在即　李文足遭國保限制在家　料無法赴天津聽審

惟一因「709事件」仍被羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案將在明日（26日）於天津開審。 不過，其妻李文足今日（25日）透露，自己目前被國保限制在北京的家中，稱「我被控制不讓去天津旁聽」，估計她明天將無法到天津聽審。

李文足今早出門送兒子上學時突遭國保攔截，國保並要求她明天別去天津聽審。她隨即帶同兒子返家，其住所樓下亦陸續有逾20名國保等人員駐守。據李文足其後在社交媒體上指：「這是要把我困在家裏的節奏啊……明天是王全璋被羈押三年半後開庭的日子，我這個王全璋的妻子卻被非法限制在家中。真希望我長出一對翅膀，無拘無束，自由飛翔，飛到天津去。」

此外，同樣亦曾因「709事件」而被判刑的內地維權律師謝燕益，今日原定出門去申請旁聽，當他今早在車站準備前往李文足家時，卻又遭國保阻礙。國保並向他指：「王全璋案不是公開庭審，是秘密審理，所以去了也沒法參加旁聽。」

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據早前報道，王全璋一案將於明早（26日）天津市第二中級人民法院。據起訴書指，王全璋長期受反華勢力滲透影響，多次接受境外組織培訓，逐漸形成推翻國家現行政治制度的思想，又指王全璋自2009年起，以律師身分，多次接受境外組織提供的資金支持，成立公司及從事非法活動，並向境外提供攻擊內地法治及人權狀況的材料。

起訴書又指，王全璋在公共場所非法聚集滋事、利用輿論挑起不明真相的人仇視政府，組織、策劃和實施顛覆國家政權，以及推翻社會主義制度，行為觸犯刑法，嚴重危害國家安全和社會穩定，犯罪事實清楚，證據確實和充分，應該追究刑事責任。據內地學者章立凡在Twitter上表示，當局選在聖誕節前後審判，可算是一種傳統套路，劉曉波就在是2009年12月25日被判刑的。他指這一時段西方外交官和記者多在休假，便於縮小影響。