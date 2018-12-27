福建律師協會新規：「建議」無罪辯護上庭前先通報審判機關

律師打官司時若認為當事人無罪，會向法庭提出無罪辯護。不過，福建省律師協會近日卻就此表決通過一份頗為特別的《福建省重大刑事案件律師無罪辯護意見專報規則》（下稱「《專報》」）：該《專報》「建議」提出無罪辯護的律師，在上庭前自願呈報，通過律師協會、再由司法行政機關向審判機關通報無罪辯護意見。

福建省律師協會會長于寧傑表示，相關規定是建議律師自願呈報，為的是正確的無罪意見能獲得審判機關重視、採納。（資料圖片）

《專報》寫道，「律師無罪辯護意見專報」是指律師作為辯護人根據有關規定，經考量認為案中被告、上訴人或申訴人無罪，而按照本規則規定的程序，將無罪辯護意見專門呈報給設區的市司法局或省司法廳審查後，由市司法局或省司法廳向審判機關通報，以促成審判機關重視並依法採納正確的無罪辯護意見，避免冤假錯案的發生。

《專報》對專報呈報、通報程序作出詳細的規定。首先，承辦律師擬呈報無罪辯護意見，應先將案件交由所在律師事務所組織「集體研究」，參與者不得少於三名執業律師，之後再交由律師事務所主任審核決定是否呈報。資料交給市律師協會後，將案件交由所屬的刑事專業委員會集體研究，三分之二以上同意呈報的，再提交給市律師協會。最後，市律師協會將專報材料提交市司法局，經市司法局審查後按照有關規定向審判機關通報。

律師協會：確保審判機關重視律師意見

消息一出引起輿論熱議。有人質疑稱，以後律師提出無罪的辯護意見，還需要向司法局申報、層層報批，是限制律師的辯護權；亦有人認為，律協、司法行政部門向審判機關轉交報告，有干預司法之嫌；更有律師直言，這個文件屬「無法律依據、無辦案常識、無服務意識」。

對此，福建省律師協會會長于寧傑表示，相關規定是建議律師自願呈報，為的是正確的無罪意見能獲得審判機關重視、採納，「專報只是為律師多了個反映渠道，通過律協和司法機關促使審判機關重視律師辯護意見。」

他又指，律師在訴訟中往往處於相對弱勢的一方，其辯護意見往往得不到足夠的重視，這個《專報》其實是為了改善律師的執業環境而發起的：「這份文件的大前提是由律師自己來啟動這個程序，由律師主動發起，是一種授權，而不是一種限制。」