華為新年賀詞：偉大的背後都是苦難　不公平把我們逼向世界第一

中國電訊設備巨頭華為今年不單受到美國、日本、英國等封殺，副董事長孟晚舟亦因涉嫌違反美國對伊朗的制裁而被加拿大拘捕。 今日（27日），華為輪值董事長郭平發表2019年新年致辭，除了簡單總結華為的成就和發展方向外，亦強調自身對法律遵從，任何艱難困苦都阻擋不了其前進步伐，「不公平把我們逼向世界第一」。

華為輪值董事長郭平。（資料圖片）

郭平的新年致辭以〈不經艱難困苦，何來玉汝於成〉為題，先引用哲學家西塞羅的名言「困難越大，榮耀也越大」，稱公司在2018年預計實現銷售收入1085億美元，同比增長21%。

郭平簡單總結華為今年的表現，稱其與全球領先運營商簽定26個5G商用合同，10000多個5G基站已發往世界各地；全球160多個城市、世界500強企業中的211家，選擇華為作為其數字化轉型的夥伴；智能手機出貨量超過2億台，PC業務和IoT智能家居生態也取得可喜的突破；華為雲已上線18大類140多個雲服務，與夥伴攜手在全球22個地理區域運營37個可用區；發布AI戰略與全棧全場景AI解決方案，包括全球首個覆蓋全場景人工智慧的昇騰系列晶元，及相應的產品和雲服務。「經營業績是全球客戶對我們最真切的認可，也是對質疑和排擠最有力的回應。」

「沉舟側畔千帆過，乘風破浪會有時」

郭平稱，經營業績是全球客戶對他們最真切的認可，也是對質疑和排擠最有力的回應。而面對間諜等安全性質疑，他強調，華為的產品和解決方案已贏得全球170多個國家客戶的信賴，一直保持著很好的網路安全記錄，華為過去沒有、未來也不會成為網路安全的威脅；又說法律遵從與全球合規是華為在全世界生存、服務、貢獻最重要的基礎。

郭平強調，不因一時一事的惡性事件、挫折消沉了華為領先世界的銳氣。「我們會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一。」又稱偉大的背後都是苦難，困難和壓力只會使他們變得更團結、更強大，「沉舟側畔千帆過，乘風破浪會有時，任何艱難困苦，休想阻擋我們前進的步伐。」