【非洲豬瘟】8月確認首例疫情　內地養豬戶：病豬恐7月已流入市

今年8月3日遼寧沈陽確認首例非洲豬瘟疫情，據中央社報道，有內地養豬戶指出，業內7月就得知有非洲豬瘟，很多人當時就把豬都賣掉了；在這個防疫空檔，問題豬恐早已流入市面，後來疫情擴散應與此有關。
內地非洲豬瘟疫情擴大，已逼近香港。（資料圖片）
內地8月3日確認首例非洲豬瘟，官方一直宣稱疫情「總體可控」，但全國31省市至今只剩8個未淪陷。一名在內地五線城市的養豬戶向中央社表示，這次的疫情其實非常嚴重，還可能有病豬「搶上市」的情況。
中央社報道稱，這名匿名的養豬戶表示，自己養豬8年，每年產量約16萬頭，是大集團的供應商之一，大約7月中旬就已經知道內地有非洲豬瘟疫情；因為憂心之後豬賣不出去，當時一口氣就賣出了6萬頭。
他表示，在提早交豬的情況下，賠了人民幣20萬元，但他認為當機立斷是有必要的，否則被通報發生非洲豬瘟疫情，由政府進行撲殺處理的話，每頭豬只能得到100元的補償。
8月確認首例疫情，內地養豬戶表示病豬恐7月已流入市場。（資料圖片）
這名養豬戶說，7月提早交豬時，檢疫人員雖上門一頭頭檢查，也確認沒問題，但當時官方還未對外承認內地發生非洲豬瘟疫情；在資訊未確實傳散的情況下，檢疫人員是否上緊發條，自己其實也沒把握。
他說，在這段防疫空檔，恐讓問題豬流入市面，以生豬或豬肉製品、餿水等形式擴散到其他省市。後來得知官方陸續確診非洲豬瘟案例，等到第67例傳出時，他研判疫情已失控，便將剩下的4萬頭豬提早脫手。
這名養豬戶表示，內地政府應對這場豬瘟勢必得進行長期抗爭，現在他觀察到的氣氛是，養豬戶雖會關心豬瘟疫情，但對自己豬隻的狀況都絕口不提，因為一旦消息走漏遭通報，就會被政府封查，面臨巨額損失。
這名養豬戶還說，自己所在的五線城市路口常可看到檢疫站與檢疫人員走動，有載豬進出的都要盤查，官方擺出這樣的陣仗就知道疫情「不是普通的嚴重」。