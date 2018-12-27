【非洲豬瘟】8月確認首例疫情　內地養豬戶：病豬恐7月已流入市

今年8月3日遼寧沈陽確認首例非洲豬瘟疫情，據中央社報道，有內地養豬戶指出，業內7月就得知有非洲豬瘟，很多人當時就把豬都賣掉了；在這個防疫空檔，問題豬恐早已流入市面，後來疫情擴散應與此有關。

內地非洲豬瘟疫情擴大，已逼近香港。（資料圖片）

內地8月3日確認首例非洲豬瘟，官方一直宣稱疫情「總體可控」，但全國31省市至今只剩8個未淪陷。一名在內地五線城市的養豬戶向中央社表示，這次的疫情其實非常嚴重，還可能有病豬「搶上市」的情況。

中央社報道稱，這名匿名的養豬戶表示，自己養豬8年，每年產量約16萬頭，是大集團的供應商之一，大約7月中旬就已經知道內地有非洲豬瘟疫情；因為憂心之後豬賣不出去，當時一口氣就賣出了6萬頭。

他表示，在提早交豬的情況下，賠了人民幣20萬元，但他認為當機立斷是有必要的，否則被通報發生非洲豬瘟疫情，由政府進行撲殺處理的話，每頭豬只能得到100元的補償。