央視台長慎海雄會見華為董事長梁華　共建首個國家級5G新媒體平台

華為董事長梁華今日（28日）在北京一個建設5G新媒體平台的場合上，與中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄在北京會面。

慎海雄（圖）在與梁華的會面中，表示將繼續加強與華為在5G技術研發應用等方面的合作。（中國之聲）

梁華（圖）在與慎海雄會面時，則轉達了華為創始人兼總裁任正非的問候。（中國之聲）

中央廣播電視總台與中國電信、中國移動、中國聯通及華為公司，今日上午在北京共同簽署合作建設5G新媒體平台框架協議，聯合建設5G媒體應用實驗室，展開5G環境下的視頻應用和產品創新。

根據協議，實驗室將在國內選取10個5G試點城市和測試點，建立端到端的應用試驗系統，推動5G核心技術在央視4K超高清節目傳輸中的技術測試和應用驗證，研究制定基於5G技術進行4K超高清視頻直播信號與文件傳輸、接收、製作技術等5G新媒體行業標準，這亦是國內首個國家級5G新媒體平台。

而慎海雄在與梁華的會面中，介紹了央視4K超高清頻道開播以來的情況和5G新媒體平台測試進展，又表示將繼續加強與華為在5G技術研發應用、超高清視頻轉播、數據存儲傳輸等方面的深度合作。

梁華則轉達了華為創始人兼總裁任正非對慎海雄的問候。他表示，華為公司將在前期與總台在超高清技術合作的基礎上，進一步深化雙方合作，有信心為總台5G平台建設和超高清產業發展提供強有力的技術支撐。

（央視）