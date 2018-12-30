香港中聯辦開微信公眾號　稱形成「一網一微」官方新媒體傳播形態

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（下簡稱「香港中聯辦」）透過官方網站宣布，2019年1月1日，「香港中聯辦」官方微信公眾號將正式上線，形成「一網一微」的官方新媒體傳播形態。

香港中聯辦開微信公眾號。（微信截圖）

香港中聯辦透過官方網站指出，其官方微信公眾號是他們信息公開的又一重要平台，也是「門常開、人常在、事常辦」的「e服務」平台。

香港中聯辦又指，該微信公眾號上線後，將形成「一網一微」的官方新媒體傳播形態；同時表示，公眾號力求「權威發佈、貼心表達」，通過「微官網」、「微資訊」、「微服務」三個欄目，宣介「一國兩制」方針和中央對港政策，聚焦中央、香港和該辦重要信息，介紹國家和香港發展成就以及兩地交流合作成果，講述中華民族優秀歷史文化，並為市民提供相關網上辦事服務。

從香港中聯辦微信公眾號頁面可見，其分為「微官網」、「微資訊」和「微服務」三大欄目。（微信）

微信公眾號目前己可搜索

《香港01》記者搜索發現，名為「香港中聯辦」的微信公眾號目前已可以通過公眾號搜索功能找出並關注，其ID為「locpgHK」，簡介是「中央政府駐港聯絡辦官方帳號」。

從香港中聯辦微信公眾號頁面可見，其分為「微官網」、「微資訊」和「微服務」三大欄目，當中下設「我辦介紹」、「主要職能」、「內設機構」、「內地來港學生報到」、「中資企業報到登記」、「香港記者辦採訪證」等連結，點擊後將進入香港中聯辦官網相關介紹頁面。

據了解，澳門中聯辦官方微信公眾號早於2014年9月已開通，其ID為「zhonglianban」，同步發布澳門中聯辦網站內的澳門新聞及內地、國際新聞綜述。