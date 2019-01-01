最高法知識產權法庭在京成立　審理專利等「專業技術性較強」案件

今日（1日）上午，最高人民法院知識產權法庭在北京成立，最高人民法院黨組書記、院長周強為該法庭揭牌。該法庭即日起履行法定職責，受理相關案件。

最高人民法院黨組書記、院長周強為該法庭揭牌。（視覺中國）

據官方口徑，設立最高人民法院知識產權法庭，是中共中央作出的重大決策部署，以進一步統一知識產權案件裁判標準，平等保護各類市場主體合法權益，加大知識產權司法保護力度，改善科技創新法治環境，加快實施創新驅動發展戰略。

去年10月，十三屆全國人大常委會第6次會議審議通過《全國人民代表大會常務委員會關於專利等知識產權案件訴訟程序若干問題的決定》。同年12月29日，十三屆全國人大常委會第7次會議任命最高人民法院知識產權法庭庭長、副庭長、審判員。

《最高人民法院關於知識產權法庭若干問題的規定》等法律和司法解釋的規定提到，知識產權法庭是最高人民法院派出的常設審判機構，設在北京市，主要審理專利等專業技術性較強的知識產權上訴案件。當中包括，不服從高級人民法院、知識產權法院、中級人民法院作出的發明專利、實用新型專利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術秘密、電腦軟件、壟斷等一審民事或行政案件判決、裁定而提出上訴的案件。