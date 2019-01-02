【人在野】川小學生仿電視「野外求生」　攜地理課本「探險」被困

《人在野》等野外求生節目一直以來很受觀眾歡迎，不過，各位家長就要小心，家中孩童可能會擅自模仿節目中的行為。據內媒報道，上（12）月四川兩名小學生，因看了電視上的「野外求生」節目，便決定仿效。兩人僅僅攜帶飲料和姐姐的地理課本就出門「探險」，卻因不諳地形，中途落水。 值得慶幸的是，這兩位孩童都生存下來，一位於當日晚上9時許走回家；另一位孩童，於隔日被尋獲。

四川兩位孩童出外求生的行囊。（翻攝網絡）

2018年12月22日，四川通江縣松溪鄉的小城（化名）和姑姑家的兒子小軍（化名）看電視後，想體驗「野外求生」。兩人便分別帶了補給飲料、地理課本外出。

到了當日下午6時許，通江縣松溪鄉的劉勝（化名）回到家中，發現自己兒子小軍和妻子侄兒小城都沒有在家。孩子的祖母表示，兩個孩子背著書包，從家里後門小路向河方向走了。

然而，劉勝和家人四處尋找也沒有找到人，只有向其他村民求助，村民們在河兩岸和河裡尋找，都沒有發現兩人踪跡。

到晚上9時許，妹妹給劉勝打來電話，「小軍回來了」。劉勝回家後，發現小軍躲在門後，渾身衣服都濕了，頭髮上都是水，便急忙著問，「小城在哪裡」，但小軍不答，劉勝發覺大事不妙。

此後，劉勝帶著小軍，再次回到河邊繼續尋找小城。經過村里幾十人連夜尋找，第二天上午9時許，小城在下游幾公里處的河邊處找到。

原來，兩人離開家後，乘坐找到一條小船，渡過附近一條小河，之後在河邊行走時，小城腳滑落水。小軍害怕家人責罵，跑回了家，而小城說，自己落水後想到「明天還有命沒有哦」，但也不知道中途發生了什麼：「我在落水後暈睡過去，醒來時已經在（河邊的）石頭上，直到姑父找到自己。」

目前這兩位小學生並無大礙，皆已回校讀書。家長表示，已叮囑孩子不能做這樣危險的事情，當地學校也表示，會對學生進行安全教育。

（成都商報）