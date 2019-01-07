中國通過「伊斯蘭中國化五年計劃」　培訓「社會主義核心價值觀」

據環球時報英文版消息，中國官方5日與8個伊斯蘭教協會代表會面後，通過一項五年計劃，旨在將伊斯蘭教中國化。 中國伊斯蘭協會會長楊發明稱，未來伊協將採取一系列措施，例如開設課程，提供關於社會主義核心價值觀、法律和傳統的培訓。

中國多地近來以拆除非法建築等名義強拆清真寺。圖為去年八月，寧夏韋州回民抗議當地政府強拆韋州清真寺。（資料圖片）

伊斯蘭教中國化是習近平於2015年提出的。環球時報英文版指出，在5日的會議上，代表們同意引導伊斯蘭教與社會主義相容，並且採取措施讓伊斯蘭教中國化。報導宣稱，此舉是中國探討在現代國家治理宗教方式的重要動作。

環球時報沒有提供5年計劃的進一步細節，也沒說這8個參與會議的伊斯蘭教協會是哪些，代表又分別是哪些人。

不過，報導引述中國伊斯蘭協會會長楊發明稱，未來伊協將採取一系列措施，例如開設課程，提供關於社會主義核心價值觀、法律和傳統的培訓，以及用「有積極精神的生動故事」指引穆斯林。

而伊協副主席金汝彬則表示，五年計劃大綱在經過進一步修訂後，會向社會公佈。據稱，目前草案已經被分發給各地伊協，該草案是2017年12月通過的。

此外，位於北京的中國伊斯蘭教經學院的副院長高占福對環球時報聲稱，如今伊斯蘭教中國化「時機已成熟」，他強調中國化並不會改變伊斯蘭教教義、習慣，或意識形態，目的是為了協助教徒融入中國社會。

半島電視台（Aljazeera）指出，中國近年來展開激進的中國化運動，中國的宗教自由大幅萎縮。報導指，實踐伊斯蘭教信仰在中國部分地區被視為禁忌，信徒在實踐信仰的過程中，因為祈禱、禁食、蓄鬍、戴頭巾而面臨著被逮捕的威脅。

自由亞洲電台則稱中國此舉意在打壓宗教。

近年來，不僅新疆維吾爾及哈薩克等信仰伊斯蘭教的少數民族被強制「再教育」廣受關注，內地也多次傳出強拆清真寺消息。此前有報導稱，雲南巍山彝族回族自治縣永建鎮三座清真寺被強拆，部分當地回民試圖阻攔強拆卻被捕。