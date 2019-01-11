【被囚16年】民運人士王炳章女兒赴華探父　落機即遭強制遣送出境

遭判無期徒刑、至今已被關16年的海外民運人士王炳章，其為加拿大公民的女兒王天安從加拿大持有效簽證前往中國，計劃探望父親，但1月9日王天安在杭州蕭山國際機場下機後就立即被遣送出境。

王天安（圖）抵達杭州機場後突被拘，其後再被強制遣送出境。（自由亞洲電台）

父女十年未見

據《自由亞洲電台》報道，王天安對上一次探望父親的時間已經是2008年的事情，她去年終獲得中國發出的有效簽證，早前便與丈夫及11個月大的女兒前往中國探望父親。不過，當她於周三（9日）抵達杭州機場，並準備轉機赴廣州時，就於機場被拘，其後一行三人更被強制遣送出境，她最終只能買機票到韓國的親戚家。

王天安事後接受加國傳媒加拿大廣播公司訪問時指：「他們（執法人員）沒有給我們任何（拒絕入境）理由，只告訴我們，他們遵循國安部部長的命令」。她又指，這比不發簽證還要痛苦，讓她感受到極大的侮辱，更傷害了她的父親。王天安表示，過去數月她已安排此行，本滿心希望讓父親看看其11個月大的外孫女。而父親本來亦已知道她會前往探訪，所以也非常期待這次10年未見後的團聚，但如今將令他更感身心俱疲。

王炳章被指為台灣從事間諜活動和領導恐怖組織的罪名，遭判無期徒刑。（網上圖片）

03年被判無期徒刑單獨關押

而住在溫哥華的王炳章之妹王玉華亦認為：「中方此舉是故意的，明明發簽證時都已經知道王天安是要去看父親，但等她人到了又拒絕她入境，幾年前也發生一樣的事情。」

據資料顯示，現年71歲王炳章於1982年創辦海外民運刊物《中國之春》，1983年創建海外第一個民運組織「中國民主團結聯盟」，其後先後擔任過多個海外民運團體的最高領導人。2002年，王炳章在越南被綁架至中國，被以從事間諜活動和領導恐怖活動的罪名判處無期徒刑。16年來，王炳章一直都被獄方單獨關押。