【習五點】台媒：台企聯「總動員」將進京會見國台辦主任劉結一

中共中央總書記習近平本月2日出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，對台提出「習五條」後，各省市陸續舉辦學習座談。 據台媒《ETtoday》引述北京涉台人士透露，為貫徹「習五點」，全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱「台企聯」，下同）本月17日將舉辦春節聯誼、座談，各省市台協會長將進京會見國台辦主任劉結一。

國務院台辦主任劉結一（左）與全國台企聯會員代表握手。（視覺中國，資料圖片）

台企聯每年都會在農曆春節前夕，舉行新春聯誼。而隨着「習五點」早前出台，強調「兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少」，亦讓今年活動別具指標性。

據台媒《ETtoday》引述涉台人士指，在台企聯動員下，各省市台協會長將進京會見國台辦高層，反映各省市台商投資興業情況。按議程，劉結一本月17日將出席於「職工之家」舉辦的台協會長座談，就「習五點」作進一步說明，以及下階段對台政策的推動措施。除劉結一外，海協會長張志軍與甫上任的副主任裴金佳也將出席。有台商透露，裴金佳上任後分管經濟業務，與台商互動頻繁，一口流利台語讓人印象深刻。

而在習近平早前對台拋出「習五點」後，台企聯龍頭、總會長王屏生已透過媒體率先表態認同習近平講話，並指「和平統一」不僅是大陸人民的責任，也是台灣人民應該承擔的責任。他說：「制度討論（一國兩制）從民間開始，逐漸建立共識再加以推廣，這是一件好事情」。台企聯榮譽會長丁鯤華也表態稱：「台灣同胞包括我自己，都應該站出來，盡自己最大力量，主動為祖國統一盡一份力」。



據悉，本次春節聯誼，是王屏生在本屆台企聯總會長任內最後一次主持，預計下屆台企聯總會長選舉將在今年4、5月左右進行。