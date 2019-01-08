蔡英文會見瑙魯總統：反對一國兩制是朝野共同立場、台灣共識

針對習五點，台灣總統蔡英文今日（8日）再次強調，台灣人民反對一國兩制，這已經是朝野政黨共同立場，這就是2019年最重要的台灣共識。

蔡英文在總統府內與到訪的瑙魯總統瓦卡會晤。（中央社）

感謝瑙魯支持台灣

蔡英文今日在總統府內與到訪的瑙魯總統瓦卡會晤，她並提到太平洋國家近期陸續主辦重大區域國際會議，當中印象最深刻的就是由瓦卡成功主持的第39屆太平洋島國論壇年會，瓦卡當時並在會中強力支持台灣，她代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

蔡英文又指，她上周代表台灣人民向世界重申台灣在兩岸問題上的態度，相信瓦卡也看到了台灣的立場。她表示，相信坐下來談是解決問題的最好方法，並在沒有政治前提下跟大陸政府進行談話，基於這樣的立場，台灣也會與理念相近的國際友人合作，為世界做出貢獻。

台灣副總統陳建仁今日在接見哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團。（中央社）

陳建仁：盼國際社會共同抵禦中國銳實力

除蔡英文外，台灣副總統陳建仁今日在接見哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團時亦表示，蔡英文在新年談話所提及的「四個必須」，將是兩岸關係正面發展的基本關鍵，台灣絕不會退讓，希望國際社會能繼續支持民主台灣，在國際間扮演積極貢獻角色。

陳建仁並指，中國大陸過去一年對台灣的打壓有增無減，這不但已片面改變兩岸關係現狀，且嚴重破壞台海和平及穩定，更威脅到「印太區域」的安全與繁榮，實在令人憂心。台灣除了期盼北京當局能在區域及全球議題上，扮演負責任且良性的角色，避免製造衝突，也希望國際社會能攜手合作，共同抵禦中國銳實力對全世界民主制度帶來的負面影響。