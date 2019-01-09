【習五點】朱立倫批蔡英文不要九二共識：「喊衝喊打也許爽一下」

台灣總統蔡英文日前以「不接受九二共識、堅決反對一國兩制」來回應大陸國家主席習近平的對台講話，一時間藍綠陣營就相關議題展開激烈論戰。 對於蔡英文近期在統獨議題上獲得不少網民支持，新北市前市長朱立倫8日（周二）表示，國家領導人喊衝喊打獲得一時的支持，「也許爽一下」，但人民最想知道的是蔡英文不要九二共識要甚麼，「這兩年半，我們一直在等，人民一直在等」。

朱立倫日前在央視播出的紀錄片中未提及「一中各表」，他解釋稱該片段被剪輯過。（影片截圖）

朱立倫日前在央視播出的紀錄片中，肯定「九二共識」是兩岸交流的重要里程碑，但有網友質疑他為何不在接受訪問時提及「一中各表」。朱立倫8日回應稱，該紀錄片的片段是一年多前媒體訪問的片段，他有完整的闡述，只是被剪輯成13秒。他又再強調，蔡英文在台灣獲得支持與一時聲量不是重點，要把人民帶到哪裡才是國家領導人的重點。

朱立倫又稱，「九二共識、一中各表」最重要的精神，就是堅持「一中」就是中華民國。他稱自己不贊成一國兩制，也從未支持過一國兩制。

對於國民黨中生代認為「九二共識」被限縮，應要有新的名詞，朱立倫回應稱，「九二共識、一中各表」這說法在2008到2016年間使兩岸在穩定交流當中獲得一些成果，不管如何，最基本精神就是兩岸可以和平、合作，任何新的建議都歡迎，但必須是務實可行。

（《聯合報》）