【非洲豬瘟】江蘇爆疫情逾千豬死亡　暫停供港豬場由20間減至12間

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內地非洲豬瘟疫情未見受控，據農業農村部在周六（12日）的最新通報，江蘇宿遷泗陽縣爆發非洲豬瘟疫情，有2452隻活豬發病，其中1369隻死亡。

另一方面，海關總署日前更新「內地供港澳活豬註冊養殖場名單」，最新仍有12間養殖場暫停活豬供應港澳地區，全部皆位於廣東省。

據通報，泗陽縣一間公司下轄的兩間養殖場爆發非洲豬瘟疫情，合計約有近7萬隻存欄活豬。疫情發生後，農業農村部立即派出督導組趕赴協助處理，當地政府亦已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，同時禁止所有活豬及其產品調出封鎖區，禁止活豬運入封鎖區。

內地供港澳活豬註冊養殖場中仍有12間要暫停供應。（視覺中國）

另一方面，在海關總署最新的「內地供港澳活豬註冊養殖場名單」，已由此前的20間養殖場暫停活豬供應港澳地區減至12間。該12間養殖場全部位於廣東省境內，當中4個屬「非洲豬瘟疫區所在縣（市、區）」，分別是惠州市惠興源農業開發有限公司、惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場、博羅縣泰美畜牧有限公司、惠州市泉新農牧有限公司。

暫停供應港澳地區活豬註冊養殖場名單：

－非洲豬瘟疫區鄰近縣（市、區）

廣州市白雲區鐘落潭茅崗良種豬場

東瑞食品集團股份有限公司玉井豬場

廣東省紫金縣寶金畜牧有限公司

東瑞食品集團股份有限公司致富豬場

紫金東瑞農牧發展有限公司

龍門暉泰畜牧實業有限公司

惠州市家興畜牧有限公司

湖南新五豐股份有限公司惠州分公司

－非洲豬瘟疫區所在縣（市、區）

惠州市惠興源農業開發有限公司

惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場

博羅縣泰美畜牧有限公司

惠州市泉新農牧有限公司

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